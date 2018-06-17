شاپور رجایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تامین منابع آبی برای نقاط مختلف استان بوشهر به صورت جدی پیگیری می‌شود و تلاش داریم تا از راهکارهای مختلف برای تامین آب مورد نیاز استفاده کنیم.

وی به مشکلات و کمبودهای منابع آبی در دشتستان اشاره کرد و ادامه داد: به علت خشکسالی‌های اخیر بخشی از منابع تامین آب در دشتستان با مشکل روبرو شده است و شاهد نوسان در تامین آب از خط کازرون هستیم.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به کاهش آب از خط آبرسانی کازرون، اضافه کرد: این کاهش باعث شده تا برخی از شهرها و روستاهای شهرستان دشتستان در معرض تنش آبی شدید قرار گیرند.

وی بیان کرد: نمک زدایی آب شور دریا و یا شیرین سازی آب لب شور رودخانه های دالکی و شاپور از جمله راهکارهایی است که برای عبور از جبران کمبود آب در شهرستان دشتستان مورد بررسی قرار گرفته است.

رجایی با اشاره به بررسی راهکارهای اضطراری و فوری، کوتاه مدت و میان مدت تامین آب مطمئن شهرستان دشتستان، خاطرنشان کرد:‌تثبیت انتقال آب از شهرستان کازرون استان فارس با ساماندهی برخی برداشت های غیر مجاز یکی از راهکارها است.

وی ادامه داد: از دیگر راهکارها می‌توان به جداسازی آب مصرفی و فضای سبز از شبکه آبرسانی، اجاره چاه‌های کشاورزی با کیفیت قابل شرب در دشتستان، حفر و تجهیز چاه در مناطق دارای پتانسیل آب و جدا سازی آب مصرفی و فضای سبز از شبکه آبرسانی اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر اضافه کرد:‌ احداث چهار سایت آبشیرین کن با ظرفیت تقریبی ۲۰ هزار متر مکعب در روز در شهرستان های دشتستان و بوشهر از راهکارهای کوتاه مدت تامین آب است.