ابلاغیه جدید آموزش وپرورش برای کسری مجدد حق عائله مندی زنان مجرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندماه سال گذشته بود که در بحبوحه عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان (که تا امروز هم ادامه دارد) گلایه های دیگری هم از سوی فرهنگیان زن مجرد مطرح شد مبنی بر ابلاغیه آموزش و پرورش که حق عائله مندی که در فیش حقوقی آنها پیش از این وجود داشت، از دی ماه کسر شده بود و یکباره مبلغ زیادی از فیش حقوقی اسفندماه آنها کسر شد.

همان زمان این موضوع مطرح شد که این حق عائله مندی برای زنان مجرد چرا در حقوق آنها گنجانده شده و اگر دلایلی مانند اینکه حقوق آنها به یک حداقلی برسد داشته، چرا به یکباره این افراد از این دریافتی محروم شدند. آیا نمی شد برای جلوگیری از شوک این کم شدن حقوق، عنوان جایگزینی برای حق عائله مندی برای فرهنگیان زن مجرد قائل شد، یا قرار است کسری بودجه آموزش و پرورش از همین روش ها جبران شود، بسیاری از این فرهنگیان ممکن است مجرد باشند اما خانواده ای را اداره کنند و در هر صورت این کسری در فیش حقوقی به نارضایتی ها دامن می زند؛ حتی اگر قانونی باشد.

حال خبر می رسد که ابلاغیه جدیدی پیروبخشنامه مورخ ۷ اسفند ۹۶ که در اجرای دادنامه مورخ ۱۸ مهر ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ ۵ خرداد ۹۷ دیوان محاسبات کشور وجود دارد که باز هم قرار است حقوق بیشتری از زنان فرهنگی مجرد کم کند به این ترتیب که پزداخت هزینه عائله مندی به زنان مجرد فرهنگی که سابقه ازدواج نداشته اند از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ییعنی ۱۸ مهر ۹۶ باید قطع می شده و این بدان معناست که قرار است سه ماه مهر، آبان و آذر ۹۶ نیز این حق عائله مندی از فیش های حقوقی کم شود.

موضوع این طرح شکایت و حکم دیوان عدالت اداری نیز گویا به شکایت برخی فرهنگیان زن مجرد باز می گردد که این حق عائله مندی را دریافت نمی کردند و به گمان اینکه با طرح شکایت به حق خود می رسند مطرح شده است اما در نهایت به قطع این بند از حقوق عده بسیاری ختم شده است.

امید این است مانند ابلاغیه قبلی این مبلغ که معادل ۳۰۰ هزار تومان به صورت حدودی خواهد بود، یکباره از فیش حقوقی کم نشود.