کلانشهر تبریز مهیای پذیرایی از گردشگران تابستانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رسول موسائی ظهر امروز در حاشیه بازدید از مراکز اطلاع رسانی گردشگری مبادی ورودی کلانشهر تبریز با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای توسعه صنعت گردشگری و آغاز فصل گردشگری از اول تیرماه، در مبادی ورودی شهر در مناطق چهار، پنج، شش و هفت شهرداری تبریز کمپ های راهنمای گردشگری برای راهنمایی و ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی راه اندازی شده است.

وی افزود: در این مراکز، ضمن ارائه نقشه های گردشگری و راهنمای شهری، گردشگران داخلی و خارجی می توانند از خدمات اولیه، نمازخانه و سرویس بهداشتی استفاده کنند.

قائم مقام شهردار تبریز از تکمیل نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی در مبادی ورودی شهر خبر داد و گفت: نواقصات نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی در مبادی ورودی و پارک ها تکمیل شده و در برخی مناطق نیز نواقصات موجود نیز در ظرف چند روز آینده تکمیل می شود.

وی همچنین ادامه داد: با توجه به رویداد تبریز ۲۰۱۸، این کلانشهر آماده و مهیای مهمان نوازی و پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی در ایام تعطیلات تابستانی است.

گفتنی است، قائم مقام شهردار تبریز ظهر امروز با حضور در مبادی ورودی کلانشهر تبریز (ایستگاه مسافر شهرداری منطقه ۴ و مرکز اطلاع رسانی گردشگری شهرداری منطقه ۵ تبریز) از نحوه خدمات رسانی این مراکز بازدید به عمل آورد.