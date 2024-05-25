رقبای سلیمی و کیانی در مسابقات بین المللی ترکیه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات فردا یکشنبه ششم خردادماه در سالن «طاها آقاگول» شهر آنکارا و با حضور ۲۷۲ تکواندوکار برگزار خواهد شد.

ناهید کیانی و آرین سلیمی دو تکواندوکار المپیکی کشورمان جهت ارتقای رنکینگ خود در سیدبندی المپیک پاریس ۲۰۲۴ در این مسابقات حضور دارند که با هدایت مینو مداح و مجید افلاکی در این رقابت‌ها حضور دارند.

ناهید کیانی در وزن ۵۳- کیلوگرم که ۲۱ تکواندوکار ثبت نام کرده‌اند دور نخست به مصاف «اکین هاتیک» از ترکیه می‌رود و در صورت برتری با «کولاک هاتیک» نماینده دیگر میزبان مبارزه می‌کند.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم ۹ تکواندوکار حضور دارند که آرین سلیمی پس از یک دور استراحت برنده مبارزه ترکیه و قزاقستان را پیش رو خواهد داشت.

این مسابقات (G-۱)، از آخرین رقابت‌های است که در رنکینگ تکواندوکاران المپیکی در ماه مه تأثیرگذار است و در تمامی اوزان رده سنی بزرگسالان با حضور ۲۷۲ تکواندوکار برگزار می‌شود.