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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۵۰

رقبای سلیمی و کیانی در مسابقات بین المللی ترکیه معرفی شدند

رقبای سلیمی و کیانی در مسابقات بین المللی ترکیه معرفی شدند

دو نماینده ایران که برای ارتقا جایگاه خود در رده بندی المپیکی به مسابقات بین المللی ترکیه اعزام شده‌اند، رقبای خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات فردا یکشنبه ششم خردادماه در سالن «طاها آقاگول» شهر آنکارا و با حضور ۲۷۲ تکواندوکار برگزار خواهد شد.

ناهید کیانی و آرین سلیمی دو تکواندوکار المپیکی کشورمان جهت ارتقای رنکینگ خود در سیدبندی المپیک پاریس ۲۰۲۴ در این مسابقات حضور دارند که با هدایت مینو مداح و مجید افلاکی در این رقابت‌ها حضور دارند.

ناهید کیانی در وزن ۵۳- کیلوگرم که ۲۱ تکواندوکار ثبت نام کرده‌اند دور نخست به مصاف «اکین هاتیک» از ترکیه می‌رود و در صورت برتری با «کولاک هاتیک» نماینده دیگر میزبان مبارزه می‌کند.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم ۹ تکواندوکار حضور دارند که آرین سلیمی پس از یک دور استراحت برنده مبارزه ترکیه و قزاقستان را پیش رو خواهد داشت.

این مسابقات (G-۱)، از آخرین رقابت‌های است که در رنکینگ تکواندوکاران المپیکی در ماه مه تأثیرگذار است و در تمامی اوزان رده سنی بزرگسالان با حضور ۲۷۲ تکواندوکار برگزار می‌شود.

کد مطلب 6118175

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