نیاز مبرم به گروه های خونی منفی در تهران/ کاهش مراجعات

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مرتضی طباطبایی افزود: در سه ماه ابتدایی امسال حدود ۱۰۵ هزار نفر به مراکز اهدای خون استان تهران مراجعه کردند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با اشاره به اهدای ۸۴ هزار و ۸۲۲ واحد خون در بهار ۹۷، ادامه داد: برای تامین فرآورده های خون مورد نیاز مراکز درمانی استان تهران باید ۱۵۰۰ واحد خون هر روز اهدا شود؛ در صورتیکه متوسط اهدای خون در سال جدید تا کنون روزانه ۹۰۰ واحد بوده است.

مدیر کل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه سه مرکز جمع وصال، تهرانپارس و ستاری همه روزه حتی روزهای تعطیل فعال هستند، تاکید کرد: در حال حاضر به تمامی گروه های خونی منفی نیاز مبرم وجود دارد و از همشهریان تهرانی انتظار داریم توجه بیشتری به این امر انسانی داشته باشند.