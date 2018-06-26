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۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

سفر پادشاه اردن به آمریکا

سفر پادشاه اردن به آمریکا

«عبدالله دوم» پادشاه اردن در سفر به آمریکا در خصوص موضوع سوریه و «معامله قرن» با دونالد ترامپ گفتگو کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالله دوم» پادشاه اردن شب گذشته با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرد و ترامپ در این دیدار وعده پیشرفت های زیاد در روند سازش خاورمیانه را داد.

در همین رابطه کاخ سفید اعلام کرد: «تروریسم، تهدید ایران و بحران سوریه، همچنین همکاری برای دستیابی به صلحی پایدار میان اسرائیل و فلسطینی‌ها» موضوع مذاکرات دو طرف بوده است.

بر اساس اعلام کاخ سفید، عبدالله دوم در این دیدار از حمایت های آمریکا تشکر کرده و از تواضع آمریکا در کمک به اردن سخن گفته که این امر با استقبال ترامپ همراه شده است.

کد مطلب 4331190
عبدالحمید بیاتی

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