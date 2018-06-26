دستگاههای برتر حوزه خدمات الکترونیک دولت در لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی دستگاههای برتر حوزه خدمات الکترونیک دولت در لرستان با حضور معاون اجرایی سامانه تدارکات الکترونیک دولت، معاون استاندار لرستان، مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، مدیرکل دیوان محاسبات لرستان و ... تجلیل شدند.

در همایش استانی «سامانه تدارکات الکترونیک دولت» از مدیرکل زندان ها، اقدامات تامینی و تربیتی لرستان، ذی حساب این اداره کل و همچنین رئیس گروه فناوری این اداره تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این همایش از رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، معاون منابع انسانی این سازمان، رئیس اداره قراردادهای این سازمان و همچنین کارشناس فناوری این سازمان تقدیر به عمل آمد.

از رئیس شعب بانک ملی لرستان، معاون مالی این بانک، کارشناس مالی و همچنین کارشناس فناوری این بانک با اهدا لوح، تقدیر به عمل آمد.

به گفته «گودرز امیری» معاون استاندار لرستان، هفت دستگاه لرستان در این حوزه برتر شدند که در این همایش از سه دستگاه اجرایی تقدیر به عمل آمد.