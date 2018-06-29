به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اوزومجو مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیائی به مناسبت فراررسیدن سی و یکمین سالگرد بمباران شیمیائی شهر سردشت پیامی را به نمایندگی از سازمان منع سلاحهای شیمیائی منتشر کرد.

مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیائی در پیام خود تاکید کرده که متاسفانه حادثه شیمیائی سردشت درس عبرتی برای دیگران نشده و ما هنوز شاهد کاربرد مستمر مواد شیمیائی به عنوان سلاح هستیم.

وی در این پیام بر لزوم ایجاد جهانی عاری از سلاحهای شیمیائی تاکید کرده است.

متن پیام احمد اوزومجو مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیائی به مناسبت فرارسیدن سی و یکمین سالگرد بمباران شیمیائی شهر سردشت به قرار زیر است:

هر ساله در روز 28 ژوئن با هدف گرامیداشت یاد و خاطره مردان و زنانی که در حمله شیمیائی به شهر سردشت در ایران جان خود را از دست دادند و کسانی که هنوز رنج و آلام آن را تحمل می کنند گردهم می آییم. نام سردشت، ایپر و حلبچه در بردارنده این پیام مهم به جامعه بین المللی است که کاربرد سلاح شیمیائی، نه آن زمان، نه در حال حاضر و نه برای همیشه قابل تحمل نمی باشد.

حال که فرصتی برای گرامیداشت این حمله مخرب در سی و یک سال پیش بوجود آمده، مایلم همبستگی سازمان منع سلاح های شیمیائی را با افرادی که جان خود را در اثر کاربرد اینگونه سلاح های شیمیائی از دست داده اند و همچنین مراتب تسلیت این سازمان را به خانواده های ایشان تقدیم کنم.

متاسفانه میراث سردشت هنوز درس عبرتی برای همه نشده است. امروز ما شاهد شاهد کاربرد مستمر مواد شیمیائی به عنوان سلاح می باشیم. حفظ و دفاع از هنجارهای برآمده از کنوانسیون سلاح های شیمیائی مستلزم نظارت دائم می باشد. هرگونه اقدام مغایر با کنوانسیون که منجر به نادیده گرفتن هنجارهای جهانی علیه سلاح های شیمیائی گردد بایستی به قویترین شکل ممکن توسط جامعه بین المللی محکوم گردد.

کنوانسیون سلاح های شیمیائی برای بیست و یک سال به مردان، زنان و کودکان حمایت نامحدودی را در مقابل یک دسته از سلاح های کشتار جمعی ارائه نموده است. مجاز دانستن کاربرد سلاح های شیمیائی به منزله خدشه به این حمایت و مغایر صلح و امنیت بین المللی می باشد.

جامعه بین الملل در پاسخ بایستی مشارکت مجدد خود را در جهت رهائی جهان از شر این سلاح دهشتناک که عامل رنج و آلام تبعیض آمیز می باشد، تقویت کند. نه مردم سردشت و نه ما کمتر از این را انتظار نداریم. با حفظ روحیه همکاری، بایستی هدف ما به منظور تلاش برای دستیابی دائم به جهانی عاری از سلاح های شیمیائی باشد.