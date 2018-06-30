ابراز نگرانی یک مقام بین المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک مقام بین المللی به وضعیت حقوق بشری در اراضی اشغالی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، «مایک لینک» نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، نسبت به بحران وضعیت حقوق بشر در این سرزمین‌ها ابراز نگرانی کرد.

لینک در بیانیه‌ای تاکید کرد گزارش‌هایی که در جریان سفر هفته گذشته‌اش به منطقه دریافت کرده است نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در این اراضی بسیار نابسامان است.

وی در این بیانیه آورده است که اقدامات نظامیان صهیونیست علیه فلسطینیان نشانگر نقض حقوق بین‌المللی است، نباید تاثیرگذاری شهرک‌سازی بر وضعیت حقوق بشر را نادیده انگاشت.