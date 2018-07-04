به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی با اشاره به تصویب استانداردهای ملی سوخت‌های زیستی در کشور، بیان کرد: استانداردهای ملی لازم در سازمان ملی استاندارد ایران نگاشته و تصویب شده اند و در دسترس عموم قرار دارند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: فناوری های مربوط به تولید انواع سوختهای زیستی (نظیر اتانول زیستی سوختی، گازوئیل زیستی یا بیودیزل، بیوگاز و ...) در کشور توسعه داده شده است.

به گفته قانعی، در این زمینه تعداد قابل توجهی از شرکت های دانش بنیان نیز فعال شده اند که باید از توانایی آنها بهره کامل ببریم.

وی همچنین تصریح کرد: سوختهای زیستی در مقایسه با حامل های انرژی فسیلی، آلاینده های کمتری تولید می کند.