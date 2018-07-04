عملیات اجرایی ۳ پروژه عمرانی در بندر سیراف و جم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین سفر شهرستانی استاندار که به شهرستان کنگان و جم صورت گرفت، عملیات اجرایی سالن چند منظوره ویژه بانوان در بندر سیراف آغاز شد.

استاندار بوشهر صبح چهارشنبه در این آئین اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر را به صورت ویژه در دستور کار داریم و از همه ظرفیت‌ها در این راستا استفاده می‌کنیم.

عبدالکریم گراوند با اشاره به اولویت‌های توزیع اعتبار، خاطرنشان کرد: امسال در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در نقاط مختلف استان تلاش ویژه‌ای خواهیم داشت.

این سالن از محل اعتبارات شرکت پتروشیمی زاگرس با ۵ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع احداث می شود، که هزار و ۵۰ متر از آن سالن ورزشی است و اتاق کودک، مهدکودک، سونای بخار و ... در این مجموعه در نظر گرفته شده است.

همچنین با حضور استاندار و جمعی از مدیران شهرستان جم، عملیات اجرایی استخر سرپوشیده و مجموعه بازی های آبی در جم آغاز شد، این پروژه با ۳.۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرداری جم در طول یکسال اجرا خواهد شد.

در ادامه سفر استاندار به شهرستان جم، عملیات اجرایی فاز نخست پارک چگاسه با ۱۶ میلیارد ریال آغاز شد، این پروژه در مدت هشت ماه احداث خواهد شد و شامل پارک کوهستانی به مساحت یک هکتار، پیاده رو سازی، فضای سبز، آبنمای پلکانی و آمفی تئاتر و... است.

بازدید استاندار از پروژه‌های عمرانی کنگان و جم

استاندار بوشهر در این سفرها از چند پروژه عمرانی در حال ساخت در کنگان و جم و بندر سیراف دیدن کرد و دستورات لازم برای تسریع در تکمیل این طرح ها را هم داد.

گراوند در سفر به کنگان از پروژه در حال ساخت مجتمع فرهنگی و هنری بنک، خط انتقال آب کنگان بازدید کرد و پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در برنامه ملاقات عمومی نشست صمیمی هم با شماری از شهروندان کنگانی داشت.

گراوند در سفر به سیراف و جم از مجتمع آب شیرین کن سیراف و مسیر ارتباطی جم به پالایشگاه گاز هم دیدن کرد، قرار است فاز نخست این پروژه در هفته دولت افتتاح شود.

لازم به ذکر است استاندار بوشهر در پایان نشست شورای برنامه ریزی و توسعه در جم در ملاقات عمومی با شماری از شهروندان شهرستان جم دیدار و گفتگو کرد، در این ملاقات شهروندان مسائل و مشکلات خود را مطرح و استاندار هم در حضور مدیران کل دستورات لازم برای حل مشکلات صادر کرد.