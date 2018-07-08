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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

توسط نشر نگاه؛

«از عشق و شیاطین دیگر» چاپ ششمی شد

«از عشق و شیاطین دیگر» چاپ ششمی شد

ترجمه رمان «از عشق و شیاطین دیگر» نوشته گابریل گارسیا مارکز توسط نشر نگاه به چاپ ششم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «از عشق و شیاطین دیگر» نوشته گابریل گارسیا مارکز با ترجمه جاهد جهانشاهی به تازگی توسط نشر نگاه به چاپ ششم رسیده است. از این رمان، تا به حال ۵ ترجمه به فارسی در ایران عرضه شده است.

مارکز این رمان را براساس یک افسانه نوشته و خلاصه داستانش به این ترتیب است که  سگی هار، دختر نوجوانی را گاز می گیرد. مارکی کاسالدوئرو پدر این دختر، او را به اصرار اسقف به کلیسا می‌سپارد. ولی وهم حلول شیطان در جسم و روح دخترک، کلیسا را وا میدارد کشیش ۳۶ ساله‌ای را  مامور شیطان‌ستیزیِ او کنند...

این نویسنده در مقدمه و معرفی این رمان نوشته است: ... چون در کودکی مادربزرگم از افسانه‌ دخترک دوازده ساله‌ اشراف زاده‌ای حکایت کرده بود که کمند گیسوانش را هم چون عروس به دنبال می‌کشید، دخترک از هاری جان باخته بود و در روستاهای کارائیب به خاطر معجزه‌های فراوانی که داشت از او به نیکی یاد می‌کردند. این فکر که گور یاد شده می‌توانست گور آن دختر باشد آن روز برایم در حکم خبر بود و سرآغاز این کتاب.

دختر مورد نظر در رمان، سییروا ماریا نام دارد که با بی‌توجهی والدینش مواجه شده و در کنار خدمتکاران با آداب رسوم آفریقایی بزرگ می‌شود تا جایی که زبان آنها را هم یاد می‌گیرد. روزی سییروا ماریا همراه یکی از خدمتکارانش در بازار مورد حمله و گزند یک سگ هار قرار می‌گیرد. این خبر به گوش اسقف منطقه می‌رسد و او مدعی می‌شود که روح این دختر در تسخیر شیطان قرار گرفته است. بنابراین از پدرش می‌خواهد که دختر را به صومعه تحویل دهد تا از او جن گیری کنند… در این بین پدر روحانی کایتانو دلاورا عاشق ماریا شده است و در فکر نجات جان اوست...

چاپ ششم این کتاب با ۲۰۵ صفحه و قیمت ۱۸ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 4340898

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