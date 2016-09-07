«شب مینا» اثر مارکز چاپ شد/ «پسرانی از جنس روی» در بازار نشر

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات نگاه به تازگی ترجمه دو کتاب خارجی را منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این دو کتاب «شب مینا» و «پسرانی از جنس روی» نوشته گابریل گارسیا مارکز و سوتلاناآلکسیویچ هستند.

«شب مینا» مجموعه داستانی با ۱۲ داستان کوتاه است که پس از چاپش به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه و منتشر شد. این داستان‌ها ابتدا در مجلات و مطبوعات ادبی چاپ شده‌اند که مارکز برای چاپشان در این کتاب، آن‌ها را بازنویسی کرده است. بنابراین متن این داستان‌ها تا حدودی با نسخه‌های قدیمی ترشان متفاوت است.

مارکز درباره داستان های این کتاب گفته که چند سال برای رسیدن به زبان آن‌ها که بیان و ساختار داستانی جدیدی است، تلاش کرده و شیوه تازه‌ای از روایت پردازی را به مخاطبانش نشان داده است.

همان طور که اشاره شد این کتاب پس از چاپ، با سرعت به زبان های مختلف ترجمه شد و ترجمه فارسی اش از ترجمه انگلیسی آن بازگردانی شده است. این کار توسط صفدر تقی زاده و از روی ترجمه ادیت گراسمن از متن اسپانیایی داستان ها انجام شده است. ترجمه فرانسوی این کتاب هم در بازار جهانی با عنوان «دوازده داستان کوتاه سرگردان» چاپ شده است. ترجمه فارسی این کتاب با چند ماه تاخیر نسبت به دیگر ترجمه های این کتاب در جهان، منتشر شده است.

کتاب دیگری که نگاه به تازگی چاپ کرده، ترجمه کتابی با نام «پسرانی از جنس روی» از سوتلاناآلکسیویچ است که ترجمه کتاب دیگرش با عنوان «جنگ چهره ای زنانه ندارد» به تازگی توسط نشر چشمه به چاپ رسیده است. این نویسنده بلاروسی در سال ۱۹۴۷ متولد شده و «جنگ چهره ای زنانه ندارد» و «آخرین شاهدان» به عنوان کتاب های اول و دومش، آثاری مستند درباره جنگ جهانی دوم هستند. «پسرانی از جنس روی» سومین کتاب این نویسنده مستندنگار است.

چاپ «پسرانی از جنس روی» موجب یک رسوایی در بلاروس شد به همین دلیل چاپ تعدادی از آثار آلکسیویچ در این کشور ممنوع شد. به همین دلیل مهاجرت کرده و ابتدا در فرانسه و سپس در سوئد مقیم شد. این نویسنده درباره جنگ افغانستان و نیروهای آزای بخش مطالبی نوشت که موجب از بین رفتن تصویر اسطوره ای سرباز روسی شد. پیش از آن، تصویر یک قهرمان از این سربازها منتشر شده بود در حالی که آن‌ها به عنوان نیروهای اشغالگر به زنان و کودکان و مردم بی پناه ظلم می‌کردند و در خانه های مردم بی پناه نارنجک پرتاب می‌کردند...

چاپ اولین چکیده کتاب «پسرانی از جنس روی» در سال ۱۹۹۰ باعث شد سیل تهدیدات مختلف به سمت این نویسنده سرازیر شود.

ترجمه ابوالفضل الله دادی از این کتاب به تازگی با ۴۲۲ صفحه و قیمت ۳۰۰ هزار ریال چاپ شده است.