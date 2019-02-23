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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

توسط نشر نگاه؛

«از عشق و شیاطین دیگر»به چاپ هفتم رسید/قصه گیسوکمندی که هاری گرفت

«از عشق و شیاطین دیگر»به چاپ هفتم رسید/قصه گیسوکمندی که هاری گرفت

ترجمه رمان «از عشق و شیاطین دیگر» نوشته گابریل گارسیا مارکز توسط نشر نگاه به چاپ هفتم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «از عشق و شیاطین دیگر» نوشته گابریل خوزه گارسیا مارکز با ترجمه جاهد جهانشاهی به تازگی توسط نشر نگاه به چاپ هفتم رسیده است. چاپ هفتم این کتاب با طرح جلد جدیدی نسبت به چاپ‌های پیشین‌اش عرضه شده است.

چاپ ششم این کتاب اوایل تابستان امسال به بازار آمد و حالا نسخه‌های چاپ هفتمش در بازار عرضه شده است.

مارکز این رمان را براساس یک افسانه نوشته و خلاصه داستانش به این ترتیب است که  سگی هار، دختر نوجوانی را گاز می گیرد. مارکی کاسالدوئرو پدر این دختر، او را به اصرار اسقف به کلیسا می‌سپارد. ولی وهم حلول شیطان در جسم و روح دخترک، کلیسا را وا میدارد کشیش ۳۶ ساله‌ای را  مامور شیطان‌ستیزیِ او کنند...

بهانه نوشتن این رمان به بیان نویسنده‌اش این‌گونه است: چون در کودکی مادربزرگم از افسانه‌ دخترک دوازده ساله‌ اشراف زاده‌ای حکایت کرده بود که کمند گیسوانش را هم چون عروس به دنبال می‌کشید، دخترک از هاری جان باخته بود و در روستاهای کارائیب به خاطر معجزه‌های فراوانی که داشت از او به نیکی یاد می‌کردند. این فکر که گور یاد شده می‌توانست گور آن دختر باشد آن روز برایم در حکم خبر بود و سرآغاز این کتاب.

دختر مورد نظر در رمان، سییروا ماریا نام دارد که با بی‌توجهی والدینش مواجه شده و در کنار خدمتکاران با آداب رسوم آفریقایی بزرگ می‌شود تا جایی که زبان آنها را هم یاد می‌گیرد. روزی سییروا ماریا همراه یکی از خدمتکارانش در بازار مورد حمله و گزند یک سگ هار قرار می‌گیرد. این خبر به گوش اسقف منطقه می‌رسد و او مدعی می‌شود که روح این دختر در تسخیر شیطان قرار گرفته است. بنابراین از پدرش می‌خواهد که دختر را به صومعه تحویل دهد تا از او جن گیری کنند… در این بین پدر روحانی کایتانو دلاورا عاشق ماریا شده است و در فکر نجات جان اوست...

چاپ هفتم این کتاب با ۲۰۸ صفحه و قیمت ۲۴ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 4549604

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