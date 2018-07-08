منشا پیامک جعلی عیدفطر شناسایی شد/عودت هزینه دریافتی ۳ هزار مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، مجید حقی با بیان اینکه اپراتورهای تلفن همراه الزام دارند درباره ماهیت پیامک های جعلی مربوط به خدمات ارزش افزوده به تمامی مشترکان اطلاع رسانی لازم را انجام دهند، درباره خبر جعلی منتشر شده در ایام عید فطر مبنی بر فعال سازی سرویس بسته اینترنتی یک اپراتور از طریق کد دستوری، اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده منشأ این پیامک شناسایی و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شد.

وی افزود: این سرویس برای حدود ۵۰۰ هزار مشترک فعال شده بود که با پیگیری انجام شده، سرویس غیرفعال شده و بسته اینترنتی مشترکان به حالت قبل از این سرویس برگردانده شد؛ همچنین هزینه های دریافت شده از ۳ هزار و ۱۰۰ مشترک برای فعال سازی این سرویس، به آنها برگردانده شده است.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مشاهده ارسال گسترده پیامک های تبلیغاتی با متن فریبنده از طریق پیام رسانهای اجتماعی یا سرشماره های شخصی که کاربران را تشویق می کند با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند، گفت: برخی از کاربران به موارد درخواستی در این پیام ها اعتماد می کنند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر می شود.

وی افزود: اپراتورها از سوی رگولاتوری ملزم شده اند در این خصوص به مشترکان اطلاع رسانی لازم را انجام دهند و همچنین به تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات مبتنی بر محتوا برای انجام ندادن اینگونه تبلیغات اخطار جدی ارسال کنند.

حقی با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات با جدیت حقوق کاربران را از طریق مراجع حقوقی و قضایی مرتبط برای شناسایی عوامل اینگونه اقدامات پیگیری می کند، از تمامی مردم درخواست کرد ضمن بی توجهی به اینگونه پیام ها، اطلاعات مربوط به سرویس ها و خدمات ارزش افزوده را از سایت های اینترنتی رسمی اپراتورها دریافت کنند.