اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان ۸مرکز مخابراتی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای وردآورد و حسن آباد فشافویه از امروز ۱۷ تیرماه، در مراکز مخابرات ۱۳ آبان و شهید بهشتی از تاریخ ۱۸ تیرماه و در مراکز مخابرات شهید لطیفی، شهید یزدانپناه، بعثت و شهید ورمزیاری گلستان از تاریخ ۱۹ تیرماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهدای ورد آورد با پیش شماره های ۴۴۹۸، ۴۴۹۹ در محدوده بلوار اردستانی، زحمتکش، تهران، همدان به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات حسن آباد فشافویه از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ۱۳ آبان در محدوده های اتوبان تندگویان، خیابان های کلهر، عابدی، کوچه عابدی با پیش شماره های ۵۵۰۰ الی ۵۵۰۳ و ۵۵۵۰ الی ۵۵۵۴، ۵۵۱۰، ۵۵۴۴ به مدت ۳ روز و در مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت ۲۴ روز ۱۸ تیرماه به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل، اختلال ۷۲ ساعته در ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۶۷۵، ۲۶۹۱، ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده خیابان مژده، فرعی دوم و سوم و مرکز مخابرات شهید یزدانپناه با پیش شماره های ۴۴۸۰ الی ۴۴۸۷ در محدوده خیابان های نفت، سیمون بولیوار، معین، کوچه های ۱۴ و ۱۸ از ۱۹ تیرماه به همراه خواهد داشت.

درهمین حال با اجرای این عملیات توسعه ای، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات بعثت با پیش شماره های ۵۵۱۸، ۵۵۰۴ الی ۵۵۰۹، ۵۵۳۲ الی ۵۵۳۵ در محدوده بزرگراه بعثت، شهید پرستویی، شهید همدانی و در مرکز مخابرات شهید ورمزیاری گلستان با پیش شماره های ۵۶۳۱ الی ۵۶۳۳، ۵۶۳۸، ۵۶۷۴، ۵۶۹۱ در محدوده گلستان، فلکه دوم، انتهای خیابان ۳۰ متری بهارستان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.