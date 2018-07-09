نجات مرد ۵۵ ساله از چاه خانه قدیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال ملکی با اشاره به حادثه سقوط در چاه اظهار کرد: بعد از ظهر روز گذشته این حادثه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه با امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای چنین عملیات‌هایی به محل اعزام شدند. این اتفاق در یک منزل مسکونی قدیمی در خیابان خلیج رخ داد و یک کارگر تبعه افغانی حدودا ۵۵ ساله مشغول حفر یک چاه جدید در مجاورت چاه قدیمی در حیاط این منزل بود که به یکباره دیواره‌های چاه تخریب شد و به عمق حدودا ۴-۵ متری سقوط کرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، ادامه داد: این فرد در شرایط بسیار خطرناکی قرار داشت و تا گردن در چاه مدفون شده بود؛ به طوری که نفس کشیدن هم برای او سخت شده بود که آتش‌نشانان در اولین اقدام شرایط نفس کشیدن را برای این فرد ایجاد کردند.

وی با اشاره به انجام عملیات برای رهاسازی این فرد، گفت: خاک در چند مرحله ریزش میکرد، اما با این حال آتش‌نشانان با روش‌ها و تاکتیک‌های عملیاتی ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی لازم را انجام دادند و عملیات رهاسازی را آغاز کردند و در یک وضعیت سخت و نفس‌گیر از وضعیت بحرانی خارج شد. با وجود اینکه وضعیت عمومی این فرد پس از رهاسازی مناسب بود، اما عوامل اورژانس نیز شرایط او را بررسی کردند و خوشبختانه مشکلی برای وی به وجود نیامده بود.

ملکی ادامه داد: در نهایت این عملیات که از ساعت ۱۷:۲۳ آغاز شده بود، در ساعت ۲۱:۱۷ شب به پایان رسید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران همچنین توصیه کرد: از مالکانی که قصد حفر چاه دارند تقاضا می‌کنم که حتما برای انجام این کار از کارگران ماهر که اصصلاحا به آنها مقنی می‌گویند، استفاده کنند؛ زیرا این افراد با کارگران ساده متفاوت هستند و با اصول ایمنی لازم آشنایی دارند. همچنین باید به این نکته توجه شود که اگر یک چاه قدیمی در مجاورت چاهی که قرار است حفر شود وجود دارد، حتما باید با توجه به عمق چاه قدیمی و وضعیت خاک، فاصله ایمنی لازم رعایت شود که حداقل این فاصله شش متر است و حتی در برخی موارد به بیش از ۱۲ متر هم می‌رسد.