نواز شریف و دخترش در فرودگاه لاهور بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های محلی پاکستان گزارش دادند که «نواز شریف» نخست وزیر پیشین این کشور و دخترش، «مریم» در بازگشت به پاکستان به محض ورود به فرودگاه شهر لاهور توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند.

شریف که عصر روز جمعه با هواپیما از لندن، پایتخت انگلیس به مقصد لاهور، دومین شهر بزرگ پاکستان سفر کرده بود؛ به دلیل مجرم شناخته شدن در یک دادگاه مبارزه با فساد در محل فرودگاه لاهور بازداشت شد.

این دستگیری به مثابه لطمه ای به حزب متبوع شریف- پاکستان مسلم لیگ- است که در انتخابات سراسری ۲۵ اُم ژوئیه رقابت می کند؛ حزبی که اعضای آن معتقدند قربانی توطئه های سیاسی مخالفان خود در جریان رقابتهای انتخاباتی شده اند.

گفتنی است که دادگاه مبارزه با فساد پاکستان هفته گذشته در یک حکم تاریخی، نواز شریف را به دلیل عدم ارائه مدارکی دال بر وجود یک منبع مالی مشروع برای خرید مجموعه ای از آپارتمانهای گرانقیمت در لندن مجرم شناخت.

طبق این حکم دادگاه، نواز شریف که سه دوره نخست وزیر پاکستان بود، به ۱۰ سال حبس و ۱۰.۵ میلیون دلار جریمه و دختر وی نیز به ۷ سال حبس و پرداخت ۲.۶ میلیون دلار جریمه محکوم شدند.