صدور ۲۲ جواز تاسیس صنعتی با حجم سرمایه گذاری ۳۴۶ ‌میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش دیودیده با اشاره به جزئیات خبر افزود: جوازهای صادر شده حوزه های مختلفی را پوشش می دهد.

دیودیده تصریح کرد: این جوازها عمدتا در حوزه های کانی های غیر فلزی، شیمیایی و کود، تولید پوشاک، شن و ماسه، ساخت تجهیزات پزشکی، مبلمان، ماشین آلات کشاورزی و محصولات پلاستیکی است که در سطح استان صادر شده است.

دیودیده با تاکید بر اشتغالزایی طرح های انجام شده، ابراز داشت: ۲۲ طرح مطرح شده ظرفیت ایجاد ۷۸۹ فرصت شغلی را داراست.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در حوزه پروانه های بهره برداری صنعتی طی سه ماهه اول سال جاری چهار مورد صدور پروانه با حجم سرمایه گذاری ۵۲ میلیارد ریال محقق شد.

وی افزود: پروانه های صادر شده دارای ظرفیت اشتغالزایی برای ۳۳ نفر است.

دیودیده با اشاره به فعالیت واحد های صنفی و صنعتی از وجود ۲۶ هزار و ۴۳۵ واحد صنفی در استان خبر داد.