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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۰۶

رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

صدور ۲۲ جواز تاسیس صنعتی با حجم سرمایه گذاری ۳۴۶ ‌میلیارد ریال

صدور ۲۲ جواز تاسیس صنعتی با حجم سرمایه گذاری ۳۴۶ ‌میلیارد ریال

یاسوج- رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از صدور ۲۲ جواز تاسیس صنعتی با حجم سرمایه گذاری ۳۴۶ ‌میلیارد ریال طی سه ماهه ابتدایی سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش دیودیده با اشاره به جزئیات خبر افزود: جوازهای صادر شده حوزه های مختلفی را پوشش می دهد.

دیودیده تصریح کرد: این جوازها عمدتا در حوزه های کانی های غیر فلزی، شیمیایی و کود، تولید پوشاک، شن و ماسه، ساخت تجهیزات پزشکی، مبلمان، ماشین آلات کشاورزی و محصولات پلاستیکی است که در سطح استان صادر شده است.

دیودیده با تاکید بر اشتغالزایی طرح های انجام شده، ابراز داشت: ۲۲ طرح مطرح شده ظرفیت ایجاد ۷۸۹ فرصت شغلی را داراست.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در حوزه پروانه های بهره برداری صنعتی طی سه ماهه اول سال جاری چهار مورد صدور پروانه با حجم سرمایه گذاری ۵۲ میلیارد ریال محقق شد.

وی افزود: پروانه های صادر شده دارای ظرفیت اشتغالزایی برای ۳۳ نفر است.

دیودیده با اشاره به فعالیت واحد های صنفی و صنعتی از وجود ۲۶ هزار و ۴۳۵ واحد صنفی در استان خبر داد.

کد مطلب 4354347

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