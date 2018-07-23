کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب کشت تابستانه در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان قم، محمدرضا طلایی اظهار داشت: مجموعه سازمان جهاد کشاورزی اقدامات گسترده ای را در راستای بهینه سازی مصرف آب در قالب کاهش سطح زیر کشت، تغییر الگوی کشت و اجرای سیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع و باغات استان قم انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه در قالب یک برنامه ویژه در نظر داریم که مصرف آب در کشت تابستانه در سطح مزارع استان قم را تا ۳۰ درصد کاهش دهیم، افزود: بر همین اساس طبق برنامه ریزی های انجام شده نسبت به کاهش کشت‌های پرآب بر در استان قم اقدام نموده‌ایم و در تابستان امسال کشت‌های پر آب بر از جمله پنبه، ذرت و صیفی جات در استان قم کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطرنشان کرد: برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب درکشت تابستانه قم، سطح زیر کشت پنبه در این استان حدود ۶۰۰ هکتار، صیفی جات حدود ۵۰۰ هکتار و ذرت نیز ۵۰۰ هکتار کاهش داشته است.

طلایی با اشاره به اینکه تغییر الگوی کشت به عنوان یکی از راهکارهای مهم کشاورزی پایدار و مقاوم در برابر شرایط سخت کم آبی و تنش‌های محیطی به شمار می‌رود، گفت: استفاده از روش‌های آبیاری نوین به جای غرقابی و گسترش سطح زیرکشت گیاهان گلخانه‌ای نیز از دیگر راهکارهای مورد توجه در بخش کشاورزی استان برای حفظ سطح تولید محصولات است.

وی خاطر نشان کرد: برای افزایش عملکرد در بخش کشاورزی و مدیریت بهینه منابع به دنبال بهینه سازی مصرف آب، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، گسترش باغ‌ها، جایگزینی گیاهان دارویی با کشت‌های آب بر هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به این که نگاه سازمان جهاد کشاورزی قم افزایش سطح زیر کشت محصولات زراعی نیست، گفت: در طول سال‌های اخیر کشاورزان با محدودیت‌های آبی و اقلیمی استان به خوبی آشنا شده‌اند و می‌دانند افزایش سطح زیرکشت، استفاده از روش‌های آبیاری سنتی و کشت محصولات پر آب بر، دیگر قابل توجیه نیست.

گفتنی است، کل اراضی قابل کشت قم معادل ۱۰۵ هزارهکتار که این رقم ۴۶ صدم درصد کل اراضی قابل کشت کشور است و به طور میانگین در هر سال ۴۲۵ هزار تن محصولات زراعی و باغی در سطح استان، تولید می‌شود.