به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری،اظهار کرد: کشت صیفیجات تابستانه شامل خربزه «ملون» و هندوانه آجیلی در این شهرستان آغاز شده است.
وی افزود: پیشبینی میشود، امسال حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت این محصولات اختصاص یابد که عمده این سطح در مناطق سرچاهان، طارم و طاشکوئیه قرار دارد.
شکاری، بیان کرد: برداشت این محصولات از مهرماه آغاز خواهد شد و بر اساس برآوردهای فنی، متوسط عملکرد هندوانه آجیلی حدود ۱.۵ تن در هکتار و خربزه «ملون» حدود ۲۰ تن در هکتار پیشبینی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد با تأکید بر رعایت توصیههای فنی و مدیریت بهینه مزارع ابراز امیدواری کرد با تلاش بهرهبرداران و همراهی کارشناسان جهاد کشاورزی تولید مطلوب و باکیفیتی از این محصولات در شهرستان محقق شود.
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