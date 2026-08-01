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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

کشت ۲۰۰ هکتار صیفی‌جات تابستانه در حاجی‌آباد آغاز شد

کشت ۲۰۰ هکتار صیفی‌جات تابستانه در حاجی‌آباد آغاز شد

حاجی آباد - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد گفت: کشت صیفی‌جات تابستانه شامل خربزه و هندوانه آجیلی در این شهرستان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود ۲۰۰ هکتار به این محصولات اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری،اظهار کرد: کشت صیفی‌جات تابستانه شامل خربزه «ملون» و هندوانه آجیلی در این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود، امسال حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت این محصولات اختصاص یابد که عمده این سطح در مناطق سرچاهان، طارم و طاشکوئیه قرار دارد.

شکاری، بیان کرد: برداشت این محصولات از مهرماه آغاز خواهد شد و بر اساس برآوردهای فنی، متوسط عملکرد هندوانه آجیلی حدود ۱.۵ تن در هکتار و خربزه «ملون» حدود ۲۰ تن در هکتار پیش‌بینی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد با تأکید بر رعایت توصیه‌های فنی و مدیریت بهینه مزارع ابراز امیدواری کرد با تلاش بهره‌برداران و همراهی کارشناسان جهاد کشاورزی تولید مطلوب و باکیفیتی از این محصولات در شهرستان محقق شود.

کد مطلب 6905272

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