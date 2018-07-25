  1. استانها
افزایش گردشگران خارجی در کشور/ظرفیت اردبیل در گردشگری بالاست

اردبیل - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی از افزایش گردشگران خارجی بویژه اتباع جمهوری آذربایجان در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مونسان عصر چهارشنبه در بدو ورود به استان اردبیل گفت: شاهد رشد قابل توجه گردشگران خارجی از جمله اتباع آذری در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه گردشگران جمهوری آذربایجان عمدتا در حوزه توریسم درمانی و زیارتی به کشورمان سفر می کنند، ادامه داد: در این راستا مذاکراتی با مقامات حوزه گردشگری کشور جمهوری آذربایجان در خصوص صنعت توریسم درمانی انجام گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی توریسم سلامت را از مهمترین بخش گردشگری برشمرد و یادآور شد: باید از این فرصت برای توسعه گردشگری در استان های مرزی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه اردبیل در حوزه گردشگری وسلامت ظرفیت قابل توجهی دارد ، متذکر شد: امیدواریم بخشی از ظرفیت های جذب گردشگران در خود استان وجود داشته باشد و بخش دیگر نیز با همت و تلاش استانی و حمایت های سازمان میراث فرهنگی کشور ایجاد شود.

مونسان در عین حال هدف از سفر به استان اردبیل را بازدید و بررسی قابلیت های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی برشمرد و تاکید کرد که با برنامه ریزی و توسعه گردشگری، این استان میتواند در حوزه طبیعت گردی در کشور سرآمد باشد.

