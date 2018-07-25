افزایش گردشگران خارجی در کشور/ظرفیت اردبیل در گردشگری بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مونسان عصر چهارشنبه در بدو ورود به استان اردبیل گفت: شاهد رشد قابل توجه گردشگران خارجی از جمله اتباع آذری در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه گردشگران جمهوری آذربایجان عمدتا در حوزه توریسم درمانی و زیارتی به کشورمان سفر می کنند، ادامه داد: در این راستا مذاکراتی با مقامات حوزه گردشگری کشور جمهوری آذربایجان در خصوص صنعت توریسم درمانی انجام گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی توریسم سلامت را از مهمترین بخش گردشگری برشمرد و یادآور شد: باید از این فرصت برای توسعه گردشگری در استان های مرزی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه اردبیل در حوزه گردشگری وسلامت ظرفیت قابل توجهی دارد ، متذکر شد: امیدواریم بخشی از ظرفیت های جذب گردشگران در خود استان وجود داشته باشد و بخش دیگر نیز با همت و تلاش استانی و حمایت های سازمان میراث فرهنگی کشور ایجاد شود.

مونسان در عین حال هدف از سفر به استان اردبیل را بازدید و بررسی قابلیت های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی برشمرد و تاکید کرد که با برنامه ریزی و توسعه گردشگری، این استان میتواند در حوزه طبیعت گردی در کشور سرآمد باشد.