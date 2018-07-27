به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِشیا وان، نمایشگاه کتاب هنگ‌کنگ که به عنوان یک رویداد فرهنگی میزبان طیف متنوعی از مردم از جوان تا خانواده‌های با بچه و دانشجویان بود سه‌شنبه به کار خود خاتمه داد.

این نمایشگاه با جذب یک میلیون و ۴۰ هزار نفر بازدیدکننده از نظر شمار بازدیدکنندگان رکورد گذاشت اما میانگین هزینه بازیدکنندگان برای خرید کتاب در نمایشگاه برای دومین سال متوالی با کاهش روبه رو شد.

این نمایشگاه که از بزرگ‌ترین رویدادهای کتاب در شرق آسیا محسوب می‌شود سال پیش نزدیک به یک میلیون نفر بازدیدکننده داشت اما در حالی که امسال هر بازدیدکننده ۸۱۰ دلار هنگ کنگ (۱۰۰ دلار آمریکا) کتاب خرید، در مقایسه با سال پیش که این رقم برابر ۸۱۲ دلار هنگ کنگ بود، اندکی پایین‌تر بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر ۹۰۲ دلار هنگ‌کنگ بود.

این در حالی بود که ناشران قیمت کتاب‌ها را تا ۵ دلار هنگ‌کنگ برای دو جلد کتاب در روز پایانی جشنواره پایین آورده بودند. در آخرین دقایق جمع‌آوری نمایشگاه این قیمت حتی پایین‌تر هم آمد و در مواردی یک کارتن کتاب حاوی ۴۰ عنوان کتاب مختلف، به این قیمت فروخته شد.

امسال در طول نمایشگاه بیشتر کتاب‌های ارایه شده با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف به دست علاقه‌مندان رسید. اما گاهی در حالی که قیمت یک کتاب ۱۰۰ دلار هنگ‌کنگ بود، علاقه‌مندان توانستند آن را به قیمت ۵ دلار بخرند.

یک بازدید کننده ۱۵ ساله گفت بیش از ۱۰ کتاب را به قیمت کمتر از ۱۰۰ دلار هنگ‌کنگ خریده است. با این حال خریدارانی هم بودند که معتقد بودند این کار به معنی نادیده گرفتن تلاش نویسنده در خلق کتاب است.

امسال بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب هنگ‌کنگ و دومین اکسپو ورزش هنگ‌کنگ همزمان برگزار شد. این نمایشگاه ۷ روزه علاوه بر فروش کتاب، با اقبال در بخش رویدادهای جنبی شامل رویدادهای فرهنگی همراه شد.

این در حالی بود که امسال ۹ درصد از بازدیدکنندگان این جشنواره، خارجی بودند.

۳۱۰ رویداد فرهنگی جنبی در این نمایشگاه برگزار شد که موضوع آن «تم سال: ادبیات رمانس» بود.

۶۴۰ برنامه نیز در ارتباط با نمایشگاه کتاب برگزار شد. برنامه کتابخوانی ماهانه با عنوان «جولای فرهنگی» به تنهایی میزبان ۳۰۰ هزار نفر بود.

حدود ۱۰۰ سمینار آنلاین نیز برگزار شد.

از میان ۸۲۰ بازدیدکننده‌ای که به طور تصادفی انتخاب شدند و در نظرسنجی نمایشگاه شرکت کردند، بیشترشان کتاب‌های داستان، ادبیات و سفر را بیش از بقیه در فهرست مطالعه خود داشتند. حدود ۹۸ درصد پاسخ دهندگان حداقل یک عنوان کتاب چاپی را ماه پیش خوانده بودند و به طور متوسط ۲۲ ساعت در ماه صرف مطالعه کرده بودند. این آمار مشابه یافته‌های سال پیش است.

محبوبترین ژانر در میان این پاسخ دهندگان کتاب‌های داستان با ۶۴ درصد، ادبیات با ۳۹ درصد، کتاب سفر با ۳۳ درصد بود. خودآموز زبان، کتاب‌های مذهبی و فلسفی در رده‌ بعدی جای داشتند. برمبنای این نظرسنجی ۶۰ درصد پاسخ دهندگان ماه پیش یک عنوان کتاب الکترونیک خوانده بود و حداقل ۲۰ ساعت صرف مطالعه الکترونیک کرده بود.

بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب هنگ‌کنگ از ۱۸ تا ۲۴ جولای برگزار شد.