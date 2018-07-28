به گزارش خبرنگار مهر، مشمولان سهام عدالت که تا کنون اقدام به ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت جهت دریافت سود این سهام نکرده‌اند تا ۱۵ مردادماه امسال فرصت دارند که اقدام به این کار کنند.

دریافت شماره شبای بانکی مشمولان جهت واریز سود سال مالی ۱۳۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر به حساب مشمولان در حالی از ۳۰ فروردین ماه سال ۹۶ تا کنون از طریق سامانه سهام عدالت در حال اجرا بوده است که از یکم تیرماه سال جاری، سامانه سهام عدالت در بخش مربوط به دریافت شماره شبای مشمولان برای به روزرسانی و همچنین بررسی در خصوص نحوه ادامه دریافت شماره شبا از مشمولان سهام عدالت از دسترس خارج و امکان ثبت شماره شبای بانکی جدید در این سامانه فراهم نبود.

بر این اساس با توجه به درخواست‌های مکرر مشمولان سهام عدالت، این امکان از روز ۲۴ تیرماه تا روز ۱۵ مردادماه برای مدتی محدود فراهم شده است تا مشمولان اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند.

نکته قابل تاکید این که پس از این مدت، امکان ثبت دوباره شماره شبای بانکی مشمولان در سامانه سهام عدالت جهت دریافت سود این سهام فراهم نخواهد بود.