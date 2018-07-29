به گزارش خبرنگار مهر، هادی ملکشاهی امروز یکشنبه در جلسه هم‌اندیشی اصناف با استاندار کرمانشاه اظهار داشت: امسال ۵۶ هزار اظهارنامه مالیاتی در کرمانشاه دریافت کرده‌ایم.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه افزود: ۱۴ هزار و ۱۳۰ اظهارنامه از موضوع پنج درصد توافق مالیاتی استفاده کردند.

وی از افزایش ۱۲ درصدی مالیات پرداختی اصناف استان در چهارماهه ابتدای امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۲۲ میلیارد تومان مالیات از اصناف کرمانشاه وصول کرده‌ایم.

ملکشاهی بیان داشت: تعداد پرونده های مالیاتی استان ۱۳ هزار و ۷۰۳ فقره است که نسبت به مشابه سال قبل افزایش داشته است.