  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ مرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۱۸

مدیرکل امور مالیاتی کرمانشاه:

اصناف کرمانشاهی امسال ۲۲ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند

اصناف کرمانشاهی امسال ۲۲ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند

کرمانشاه- مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه از پرداخت ۲۲ میلیارد تومان مالیات از سوی اصناف کرمانشاهی طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ملکشاهی امروز یکشنبه در جلسه هم‌اندیشی اصناف با استاندار کرمانشاه اظهار داشت: امسال ۵۶ هزار اظهارنامه مالیاتی در کرمانشاه دریافت کرده‌ایم.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه افزود: ۱۴ هزار و ۱۳۰ اظهارنامه از موضوع پنج درصد توافق مالیاتی استفاده کردند.

وی از افزایش ۱۲ درصدی مالیات پرداختی اصناف استان در چهارماهه ابتدای امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۲۲ میلیارد تومان مالیات از اصناف کرمانشاه وصول کرده‌ایم.

ملکشاهی بیان داشت: تعداد پرونده های مالیاتی استان ۱۳ هزار و ۷۰۳ فقره است که نسبت به مشابه سال قبل افزایش داشته است.

کد خبر 4360558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها