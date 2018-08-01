  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

تدوین «بی‌وزنی» پایان یافت/ آغاز مراحل فنی فیلمی با قصه زنانه

تدوین فیلم سینمایی «بی‌وزنی» به کارگردانی مهدی فردقادری به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بی وزنی» به کارگردانی مهدی فردقادری اوایل خرداد در تهران کلید خورد و امیرعلی دانایی، بهاره کیان افشار، نسیم ادبی، یاسر جعفری، جلال فاطمی، سپیده مرادپور و تینا پاکروان در آن به ایفای نقش پرداختند.

تدوین فیلم سینمایی «بی‌وزنی» به تازگی توسط عماد خدابخش به پایان رسید و به زودی مراحل فنی آن آغاز می‌شود.

تهیه این فیلم سینمایی بر عهده مرتضی شایسته است و فیلمنامه آن توسط فردقادری به نگارش درآمده است که قصه‌ای زنانه دارد.

این فیلم دومین اثر سینمایی مهدی فردقادری پس از «جاودانگی» است که با جا به جایی زمان روایت می شود و ساختار آن مبتنی بر پلان-سکانس های طولانی ٥، ٧ و ٨ دقیقه ای است.

کد خبر 4363203
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها