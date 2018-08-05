به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بازیگرانی که حضورشان در مجموعه شبکه نمایش خانگی «رقص روی شیشه» به کارگردانی مهدی گلستانه و تهیه‌کنندگی پیمان جعفری قطعی شده است فرزاد فرزین خواننده موسیقی پاپ هم در این سریال به عنوان بازیگر حضور خواهد داشت.

فرزین یکی از خوانندگان پاپ است که چندین تجربه در عرصه بازیگری داشته است. سریال «عاشقانه» به تهیه‌کنندگی مهدی گلستانه آخرین حضور این خواننده در مقابل دوربین بوده و این دومین همکاری فرزین با مهدی گلستانه محسوب می‌شود که این بار کارگردانی «رقص روی شیشه» را بر عهده دارد.

همچنین فرزاد فرزین در کنار دیگر خواننده های موسیقی کشورمان، خوانندگی تیتراژ برخی از قسمت‌های سریال ۲۶ قسمتی «رقص روی شیشه» که فیلمنامه آن بر اساس طرحی از ابوالفضل کاهانی و به قلم طلا معتضدی به نگارش درآمده را نیز بر عهده خواهد داشت.

عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه‌کننده: پیمان جعفری، کارگردان: مهدی گلستانه، مجری طرح: مانترا فیلم تابا، سرمایه‌گذاران: مهرداد امیررضوانی، مهدی گلستانه، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، مدیر تولید: فروغ شاهسوند، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان، عادل معصومیان، طراح لوگو: محمد روح الامین، عکاس: حبیب مجیدی، مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی: میثم محمدی.