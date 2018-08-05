تیم ووشوی دانشجویان ایران قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های ووشوی قهرمانی دانشجویان جهان که از روز پنجشنبه با حضور ۲۵۰ ووشوکار از ۲۶ کشور به میزبانی کشور «ماکائو» آغاز به کار کرده بود، ظهر امروز(یکشنبه) به اتمام رسید.

در روز پایانی این رقابت ها، چهار سانداکار ایران که به دیدار پایانی اوزان مختلف بخش دختران و پسران رسیده بودند، همگی با غلبه بر حریفان خود به مدال طلا رسیدند.

این امر سبب شد تا تیم ووشو دانشجویان ایران علاوه بر رسیدن به عنوان قهرمانی در بخش ساندا، در مجموع دو بخش تالو و ساندا با کسب ۴ مدال طلا عنوان نایب قهرمانی جهان را به خود اختصاص داده تا بار دیگر توان ووشوی ایران به رخ حریفان کشیده شود.

این برای نخستین بار است که تیم ووشو دانشجویان ایران به این عنوان ارزشمند در این سطح از رقابت ها دست می یابد.

چین در مجموع با کسب ٦ مدال طلا به عنوان قهرمانی دست یافت و ایران با ٤ مدال طلا دوم شد و مالزی با کسب ٣ مدال طلا، ٢ نقره و ٣ برنز به مقام سومی این رقابت ها رسید.

اسامی مدال‌آوران ایران به شرح زیر است:

«زهره شهپری» وزن منهای ٦٠ کیلوگرم ساندای دختران

«علیرضا ریکی» وزن منهای ٦٠ کیلوگرم ساندای پسران

«حمیدرضا سهندی» وزن منهای ٧٠ کیلوگرم ساندای پسران

«امیر کریمی» وزن منهای ٨٠ کیلوگرم ساندای پسران