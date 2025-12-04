درخشش تاریخی ووشوکاران کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشور

علی فرازمندنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح نتایج درخشان دختران و پسران ووشوکار استان در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، از افتخارات کم‌نظیری خبر داد که در مسیر اعزام به المپیک ۲۰۲۶ داکار به دست آمده است.

وی با اشاره به حضور تیم منتخب ووشوی استان در مسابقات قهرمانی کشور اظهار کرد: تیم ووشو منتخب استان کرمانشاه دهم آذرماه ۱۴۰۴ برای شرکت در این دوره از مسابقات به شهر تبریز اعزام شد و سیزدهم آذرماه، در روز پایانی رقابت‌ها، موفق شد با کسب یک مدال طلا توسط مارینا رستار در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم، یک نقره توسط کیانا کهریزی در وزن منفی ۵۶ کیلوگرم و یک برنز توسط کیمیا سیمایی‌زاده در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم، با سرمربیگری مریم هاشمی، مقام نخست تیمی بخش ساندا را به دست آورد.

فرازمندنیا با اشاره به این‌که رقابت‌های تبریز برای نخستین‌بار در رده سنی جوانان با هدف انتخاب نفرات اعزامی به المپیک نوجوانان برگزار شده است، افزود: این دوره از مسابقات با حضور ۳۶ تیم شامل ۳۲ استان و سه تیم از مناطق آزاد و همچنین دو تیم از آذربایجان شرقی به‌عنوان میزبان، در سطح بسیار بالا و فشرده برگزار شد. خوشبختانه دختران کرمانشاهی با عملکردی درخشان توانستند سه سهمیه حضور در اردوی انتخابی تیم ملی ووشوی جمهوری اسلامی ایران را کسب کنند و امیدواریم با استمرار تمرینات، در نهایت به‌عنوان نفرات اصلی تیم ملی راهی المپیک ۲۰۲۶ داکار شوند.

وی سپس به موفقیت‌های هفته گذشته در بخش پسران نیز اشاره کرد و گفت: در مسابقات رده‌های سنی نونهالان و جوانان در تبریز، بردیا قبادی در وزن منفی ۶۵ کیلوگرم و محمدحسام باجلانی در وزن ۷۰ کیلوگرم ساندا جوانان مقام نخست را به دست آوردند و توانستند سهمیه حضور در اردوی انتخابی تیم ملی را کسب کنند.

دبیر هیئت ووشو استان کرمانشاه افزود: در بخش تالو پسران نیز با کسب یک مدال طلا و دو برنز، تیم کرمانشاه با سرمربیگری مهدی دارابی توانست برای نخستین‌بار مقام اول تیمی ساندا و در مجموع دو بخش ساندا و تالو، مقام چهارم تیمی پسران را از آن خود کند.

وی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن تقدیر از داوران کرمانشاهی حاضر در این مسابقات از جمله علی فرازمندنیا و علی گودرزی در بخش آقایان و پریا بابایی، زینب امیری و سحر فخری در بخش بانوان، اظهار داشت: خوشبختانه ووشو استان کرمانشاه با مدیریت دکتر آرش بهمنی‌مجد، رئیس هیئت ووشو استان، روندی رو به رشد و امیدبخش را طی می‌کند و امیدواریم با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و استمرار تمرینات، در رقابت‌های پیش‌ِرو در سطح ملی و بین‌المللی افتخارات بیشتری کسب کنیم.