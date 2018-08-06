به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری غلامرضا سلیمانی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: مجامع تمامی شرکتهای بیمه برگزار شده است و تکالیفی که در مجمع باید بیان می‌شد، عنوان شده است، بر این اساس اصلاحات لازم نیز در رابطه با سال مالی ۹۶ انجام خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: ۱۹.۳ میلیون بیمه نامه و نزدیک به ۱۶.۱ میلیون فقره خسارت نیز انجام شده است، ضمن اینکه تعداد بیمه‌های صادره و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه ۷.۷ و ۲۸.۳ درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه سهم بخش غیردولتی از خسارت پرداختی صنعت بیمه ۶۶.۳ درصد بوده است که این سهم در حال رشد است.

وی تصریح کرد: سایز صنعت بیمه باید بزرگ شود، این در حالی است که در مجموع صنعت بیمه در کشور به غیر از بیمه ایران که درصد مناسبی از بازار را دارد، سایر شرکتهای بیمه‌ای، کوچک به شمار می‌رود؛ پس بنا بر این است که پیشنهاد ادغام شرکتهای بیمه‌ای را به شرکتها بدهیم، اما طبیعی است که باید قبل از اینکه بخواهیم این ادغام را انجام دهیم، آمادگی سهامداران را نیز داشته باشیم. ما تلاش خود را در این راستا خواهیم داد و شرکتها را به ادغام تشویق خواهیم کرد.

سلیمانی گفت: نسبت به ایجاد و تاسیس شرکتهای بیمه‌ای جدید به خصوص در بخش‌خصوصی استقبال خواهیم کرد؛ البته ما دستور نخواهیم داد چراکه صاحبان سهام باید تصمیم بگیرند. برخی از شرکتها وضعیت خوبی داشته و در حال رشد هستند؛ ولی دو تا سه شرکت در حال بررسی هستیم که بتوانیم آنها را برای ادغام تشویق کنیم.

وی افزود: بعد از خروج امریکا از برجام، برخی از شرکتهای بین المللی بیمه که با شرکتهای آمریکایی مراوده داشتند، به ما اعلام کردند که نمی‌توانند ادامه همکاری با ایران داشته باشند، اما توان شرکتهای ایرانی و بیمه مرکزی، در آن حدی هست که اگر خارج شدند، بتواند بیمه اتکایی را به داخل منتقل کند.

وی افزود: با سابقه بیست و چهارسال مشغول به کار هستم؛ عضو هیات علمی بوده و هنوز بازنشسته نشده ام.

سلیمانی گفت: صنعت بیمه یک صنعت رو به رشد است ولی عقب ماندگی هایی را نیز در مقایسه با بورس دارد؛ این صنعت باید بهتر عمل کرده و رشد بالای سه درصد داشته باشد؛ پس باید سهم بیمه در تولید ناخالص داخلی را از ٢.٣ درصد به ٣.٢درصد برسانیم؛ ضمن اینکه افزایش صد درصدی رشد سهم بیمه را داشته باشیم و هر فرد ایرانی هر کار اقتصادی بخواهد انجام دهز باید بیمه کنارش بلشد.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: انتظار جامعه و مردم این است که پوشش بیمه بالاتر باشد؛ این در حالی است که باید تلاش کرد سهم بیمه را دو برابر کنیم؛ البته باید سهم بیمه غیردولتی را افزایش دهیم و امیدواریم بخشی از سهم بیمه های دولتی را به صورت بلوکی عرضه کنیم.

وی افزود: علاقمندیم بخش خصوصی بیشترین سهم را داشته باشند؛ البته باید پوشش بیمه های نوین را توسعه دهیم. هر سال حداقل باید یک تا دو محصول جدید را معرفی کنیم. امیدواریم بتوانیم ریسک های بیمه ای را از طریق بازار بورس منتشر کنیم.

سلیمانی گفت: حق بیمه صادره با وصول حق بیمه تفاوت دارد؛ فرقی که صنعت بیمه با بانک دارد این است که شرکتهای بیمه حق بیمه را می گیرند و بعد خسارت می دهند؛ این رابطه باید منطقی باشد نه اینکه حق بیمه نگیریم و خسارت بدهیم؛ اگر شرکتهای بیمه گذار، پرداخت نکنند و بگویند زمان خسارت باید حداکثر ظرف ده روز باشد؛ شرکتهای بیمه با مشکل مواجه می شوند.

وی افزود: در بازار بورس با انتشار اوراق بهادار بیمه ای و ریسکی، بازار سرمایه باید فعال باشد. البته می خواهیم شرکتهای بیمه ای خصوصی فعال تر شود. که این نیاز به طی شدن فرایند قانونی و اصلاح روابط مالی دارد.