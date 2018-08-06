به گزارش خبرنگار مهر، برخی از متقاضیان خطوط تلفن ثابت مدعی شده اند که با مراجعه به مراکز مخابراتی برای ثبت نام و دریافت تلفن، مخابرات منطقه آنها را وادار به خرید خط اینترنت روی خطوط تلفن کرده و تلفن ثابت را بدون خط اینترنت واگذار نمی‌کند.

این موضوع اعتراض متقاضیان را به همراه داشته چرا که معتقدند شاید قصد خرید اینترنت ADSL را نداشته باشند و یا بخواهند از سرویس دهنده دیگری، اینترنت دریافت کنند.

در این زمینه برخی کاربران در صفحه توئیتر وزیر ارتباطات نیز اعتراض خود را به این مساله اعلام کرده اند.

مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، این موضوع را رد کرد و گفت: مراکز مخابراتی به هیچ عنوان نمی توانند مشترکان را وادار به خرید اینترنت کنند.

وی با بیان اینکه فروش اجباری اینترنت مخابرات از سوی مراکز مخابراتی غیرقانونی است و این مراکز نباید از این طریق بازاریابی کرده و اینترنت بفروشند، افزود: افرادی که با این مشکل مواجه شده اند می توانند اعتراض و شکایت خود را از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات مخابرات منطقه تهران (۲۰۲۱) برای پیگیری موضوع اعلام کنند.