تخریب بیش از ۳۰۰ خانه در حملات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به جبالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز دور اخیر حملات به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه بیش از ۳۰۰ خانه را در این منطقه بمباران و تخریب کرده است.

این سازمان در بیانیه‌ای اشاره کرد که اجساد صدها شهید را از زیر آوار خارج کردیم و هنوز افراد زیادی زیر آوار مانده‌اند.

در این بیانیه آمده است که ارتش رژیم اشغالگر بیمارستان العوده در منطقه تل الزعتر در جبالیا را هدف قرار داده است.

سازمان امداد و نجات غزه بیان کرد که بیمارستان کمال عدوان نیز به سبب تهدیدات و حملات ارتش رژیم صهیونیستی از خدمت خارج شده است.