۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۲۹

سازمان امداد و نجات غزه گزارش داد:

تخریب بیش از ۳۰۰ خانه در حملات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به جبالیا

تخریب بیش از ۳۰۰ خانه در حملات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به جبالیا

یک مرکز دولتی در غزه آمار جدیدی از حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه منطقه جبالیا در شمال نوار غزه ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز دور اخیر حملات به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه بیش از ۳۰۰ خانه را در این منطقه بمباران و تخریب کرده است.

این سازمان در بیانیه‌ای اشاره کرد که اجساد صدها شهید را از زیر آوار خارج کردیم و هنوز افراد زیادی زیر آوار مانده‌اند.

در این بیانیه آمده است که ارتش رژیم اشغالگر بیمارستان العوده در منطقه تل الزعتر در جبالیا را هدف قرار داده است.

سازمان امداد و نجات غزه بیان کرد که بیمارستان کمال عدوان نیز به سبب تهدیدات و حملات ارتش رژیم صهیونیستی از خدمت خارج شده است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها