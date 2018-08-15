مهلت ثبت نام برای حضور در ناحیه نوآوری و استارتاپی تا پایان مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکتهای کوچک، متوسط و پیشرفته فناور ، نقش بسیار موثری در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و بهتبع آن کارآفرینی دارند. توسعه این شرکتها در گرو ایجاد زیرساختهای لازم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود است.
یکی از این زیرساختها، مراکز رشد واحدهای فناوری یا انکوباتورها هستند. مرکز رشد واحدهای فناوری برای کارآفرینان و واحدهای کوچک و نوپا که با تکیه بر علم، تخصص و فناوری دارای ایدههای قابل تجاری شدن هستند، مشاورههای ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و مؤثر در صحنه فناوری آماده میکند.
اما نکته مهمتر از ایده و طرح جذاب و خلاقانه و نوآور، وجود یک تیم کاری منسجم و هماهنگ و کامل برای اجرای صحیح ایده است.
واحدهای فناوری نوپا طی دوره حضور در مرکز رشد، با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی، بهمنظور دستیابی به دانش فنی و آمادگی برای تولید محصول یا خدمات، تلاش خواهند کرد. در این دوره، مرکز رشد علاوه بر ارائه امکانات و خدمات پشتیبانی، هدایت و نظارت بر روند پیشرفت این واحدهای فناوری را نیز به عهده خواهد داشت.
مرکز رشد فناوری نخبگان که در پارک فناوری پردیس واقع شده است، با ایجاد بستر مناسب برای تجاریسازی نتایج تحقیقات، ایجاد زمینه کارآفرینی و نوآوری، رونق اقتصاد منطقه، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تولید و توسعه محصولات پیشرفته قابل عرضه به بازار و غیره به تیمها و گروههای کاری متخصص و فعال صاحب ایدههای برتر کمک میکند.
علاقهمندان حوزههای فناوری برق و تجهیزات الکترونیکی، نانو فناوری و مواد پیشرفته، حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی، مکانیک پیشرفته و مکاترونیک، فناوریهای دیجیتال و IT و نیز انرژیهای تجدید پذیر برای ثبتنام در این مرکز تا پایان مردادماه مهلت دارند.
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