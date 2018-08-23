به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو افزایش شمار اشخاص حقیقی و حقوقی را که مشمول تحریمهای ضدروسی آمریکا میشوند، تلافی خواهد کرد.
وی دراینباره گفت: نظارهگر طولانی شدن لیست تحریمی آمریکا هستیم که در حال حاضر شامل حدود ۴۵۰ شرکت روسی میشود. درواقع، همه شرکتهای اصلی حوزههای دفاعی، انرژی و مالی و همچنین بسیاری دیگر از شرکتهای بزرگ و کوچک و شمار قابلتوجهی از مسئولین دولتی، تحریم شدهاند. در چنین موردی، قطعاً تلافی میکنیم.
این درحالی است که دیروز چهارشنبه نیز، ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه، تحریمهای آمریکا را غیرسازنده و بیهوده توصیف کرد.
