به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نمایندگان کشورهای در حال توسعه، از جمله هند و برزیل در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی گروه ۲۰ (G۲۰) تأکید کردند که وضعیت در اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد جهانی دارد.

در حاشیه نشست گروه ۲۰، کشورهای گروه هفت (G۷) در جریان گفت‌وگوهای خود روسیه را عامل افزایش قیمت انرژی و اختلال در امنیت غذایی معرفی کردند، اما طرف روس با این استدلال مخالفت و تأکید کرد که تحریم‌ها علیه مسکو است که تأثیر منفی بر اقتصاد جهانی دارد. نشست دوره‌ای مقامات ارشد گروه ۲۰ دیروز بدون دست‌یابی به بیانیه مشترک در اندونزی پایان یافت.

به نوشته خبرگزاری تاس، پس از این اظهارات نماینده روسیه، نمایندگان کشورهای در حال توسعه از جمله برزیل و هند نیز اعلام کردند وضعیت کنونی اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه تأثیر منفی بر اقتصاد جهانی دارد.

گروه ۷ (G۷) متشکل از ۷ کشور صنعتی جهان (آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، آمریکا) در سال ۱۹۷۵ تشکیل شد. پس از فروپاشی شوروی، روسیه نیز به این گروه اضافه شد و به گروه ۸ تغییر نام داد، اما در سال ۲۰۱۴ به علت الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه، مسکو از این گروه حذف شد. هر ساله همزمان با برگزاری نشست سالانه سران گروه ۷، اعتراض‌های گسترده مردمی نیز در نزدیکی محل نشست برگزار می‌شود. معترضان، علت بسیاری از مشکلات جهان از جمله بی‌عدالتی و تغییرات اقلیمی را نتیجه سیاست‌های این ۷ کشور صنعتی می‌دانند.