اعلام هویت ۱۹ اخلالگر بازار ارز/ کلیه متهمان فاقد سابقه کیفری

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه محاکمه ۱۹ متهم به توزیع ارز آزاد و خارج از سیستم قانونی، دقایقی پیش در شعبه دوم دادگاه ویژه به صورت علنی آغاز شد.

قاضی سید احمد زرگر ریاست این دادگاه را بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام احمد زرگر در آغاز اولین جلسه دادگاه ۱۹ متهم به توزیع غیرقانونی ارز که صبح امروز در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد، گفت: این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۹ تن از متهمان اخلال در نظام اقتصادی است و امروز ما در ارتباط با کسانی که در رابطه با توزیع غیرمجاز ارز با شگردهایی که شما بهتر از من می‌دانید فعالیت داشتند تشکیل شده است.

وی افزود: تعداد متهمین ۱۹ نفر است و ارزش ریالی فعالیتی که باعث شده نظام ارزی کشور لطمه وارد شود بر اساس آمار دقیق پرونده‌ها ۲۵۰۰ میلیارد تومان است یعنی هر کدام از شما خبر نداشتید دیگرانی هم هستند و این مجموعه ۲۵۰۰ میلیارد تومان ارز که می‌توانست برای برای آذوقه و معیشت مردم خرج شود را برای آدم‌هایی که برایشان کار می‌کردید خرج کردید.

وی افزود: این حرکت شما اولا به مردم لطمه وارد می‌کند و ثانیا دشمن را شاد کرده است.

در ادامه حسینی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت.

نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه با اشاره به اینکه اقدام متهمان، اخلال در نظام ارزی کشور را به همراه داشته است، گفت: این اقدامات مجرمانه از طریق انجام معاملات صوری با استفاده از کارت‌های ملی متعدد انجام شده است که اکثر این معاملات با همکاری‌های صرافی‌های متعدد انجام شده تا ارز دولتی توزیع‌ شده از سوی بانک مرکزی به نیازمندان واقعی نرسد.

وی با اشاره به اسامی ۱۹ متهم اخلال در بازار ارز افزود: ولی صدفی، فرزند علی، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۱ متولد ۱۳۴۶، متأهل، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۵۰ میلیون دلار به طور صوری با سوءاستفاده از کارت ملی افراد غیر است.

حسینی افزود: متهم بعدی علیرضا حسین‌زاده، فرزند سعید، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۳، متولد ۱۳۷۰، اهل ساری، ساکن تهران، متأهل، دارای مدرک دیپلم و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۵۰ میلیون دلار است.

نماینده دادستان تهران به اسامی دیگر متهمان اشاره و تصریح کرد: علیرضا لوئینی، فرزند حسین، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۱۰، متولد ۱۳۴۸، ساکن تهران، متأهل، دارای مدرک لیسانس و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۲۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۵ دلار است. محمد راستگو کواکی، فرزند حیدرعلی، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۸، متولد ۱۳۵۳، ساکن تهران، متأهل، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم به اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۱۷ میلیون دلار است.

وی ادامه داد: نوید و فرشید ترکمانی، فرزند مهدی، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۷، متولد ۱۳۷۱، ساکن تهران، متأهل، دارای مدرک کارشناسی، فاقد سابقه کیفری، متهم به خرید و فروش ۱۵ میلیون دلار است.

نماینده دادستان تهران گفت: علیرضا پرونده، فرزند محمدعلی، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۸، متولد ۱۳۵۴، ساکن تهران، متأهل، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۱۵ میلیون دلار است. مجتبی نوروزی، فرزند نعمت، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۲، متولد ۱۳۷۰، ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۱۱ میلیون دلار است.

حسینی افزود: نوید زهره‌وند، فرزند حاج‌احمد، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۷، متولد ۱۳۵۰، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۱۰ میلیون دلار است.

نماینده دادستان تهران به اسامی سایر متهمان اشاره و تصریح کرد: رحمت میرزایی، آزاد با قرار وثیقه، دارای مدرک کارشناسی، متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۸ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۷۵ دلار است. همچنین محمد رحمتی، فرزند غلام، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۱۰، متأهل، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۸ میلیون دلار است.

وی اظهار کرد: حمید خسروی، فرزند علی مروت، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۱۰، اهل بروجرد، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ دلار است. همچنین محمود کاظمی، فرزند حسین، متأهل، دارای مدرک فوق دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۷۰ دلار است.

حسینی تصریح کرد: مهدی علی‌پور، فرزند علی، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۹، اهل تهران، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۶۸ دلار است. همچنین سعید کاظمی، فرزند حسین، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۸، متولد ۱۳۶۵، اهل هشترود، ساکن تهران، متأهل، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۷۰ دلار است.

نام متهم نام پدر تاریخ تولد تاریخ بازداشت سابقه کیفری وضعیت تاهل ساکن عنوان اتهامی ۱-ولی صدفی علی ۱۳۴۶ اول مرداد ندارد متاهل تهران خرید و فروش غیرقانونی ۵۰میلیون دلار ۲-علیرضا حسین زاده سعید ۱۳۷۰ سوم مرداد ندارد متاهل تهران خرید وفروش غیرقانونی ۵۰میلیون دلار ۳-علیرضا لوئینی حسین ۱۳۴۸ ۱۰مرداد ندارد متاهل تهران ۲۲میلیون و ۳۱۶هزار و ۴۰۵دلار ۴-محمد راستگو کواکی حیدرعلی ۱۳۵۳ ۸مرداد ندارد متاهل تهران ۱۷میلیون دلار ۵-نویدفرشید ترکمانی مهدی ۱۳۷۱ ۷مرداد ندارد متاهل تهران ۱۵میلیون دلار ۶-علیرضا پرونده محمدعلی ۱۳۵۴ ۸مرداد ندارد متاهل تهران ۱۵میلیون دلار ۷-مجتبی نوروزی نعمت ۱۳۷۰ ۲مرداد ندارد مجرد تهران ۱۱میلیون دلار ۸-نوید زهره وند حاج احمد ۱۳۷۰ ۷مرداد ندارد مجرد تهران ۱۰میلیون دلار ۹-محمد هاشمی حمدالله ۱۳۵۰ ۱۰مرداد ندارد متاهل تهران ۱۰میلیون دلار ۱۰-رحمت میرزایی --- --- آزاد با قرار وثیقه ---- متاهل تهران ۸میلیون و ۵۱۶هزار و ۵۷۵دلار ۱۱-محمد رحمتی غلام --- ۱۰مرداد ندارد متاهل تهران ۸میلیون دلار ۱۲-حمید خسروی علی مروت --- ۱۰مرداد ندارد متاهل اهل بروجرد ساکن تهران ۷میلیون و ۲۲۹هزار و ۴۵۰دلار ۱۳-محبوب کاظمی حسین --- ۱۰مرداد ندارد متاهل تهران ۱میلیون و ۹۲۹هزار و۷۰دلار ۱۴-مهدی علیپور علی ۱۳۶۹ ۸مرداد ندارد ---- تهران ۴میلیون و ۶۷۰هزار و ۷۶۸دلار ۱۵-سعید کاظمی حسین ۱۳۶۵ ۸مرداد ندارد متاهل اهل هشترود ساکن تهران ۵میلیون و ۵۹۳هزار و ۱۷۰دلار ۱۶-شاهین بنی جمالی محمد ۱۳۶۶ ۹مرداد ندارد مجرد ساکن تهران ۴میلیون و ۸۲۹هزار و ۹۰۰دلار ۱۷-غلامرضا حقیقت پور حبیب الله ۱۳۴۴ ۹مرداد ندارد متاهل تهران ۱میلیون و ۹۲۹هزار یورو/ ۴میلیون و ۵۰۰هزار دلار ۱۸-احمد طاهری مسیح ۱۳۶۹ ۱۰مرداد ندارد متاهل تهران ۴میلیون و ۴۲۴هزار دلار ۱۰-نریمان آرزومند محمدرضا ۱۳۷۰ ۷مرداد ندارد مجرد تهران ۳میلیون دلار

نماینده دادستان تهران به سایر اسامی اشاره کرد و گفت: شاهین بنی‌جمالی، فرزند محمد، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۹ متولد ۱۳۶۶، اهل تهران، مجرد، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۰ دلار و همچنین یک میلیون و ۹۲۹ هزار یورو است. همچنین غلامرضا حقیقت‌پناه، اهل تهران، متولد ۱۳۴۴، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است.

وی گفت: حمد طاهری، فرزند مسیح، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۱۰، متولد ۱۳۶۹، ساکن تهران، متأهل، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۴ میلیون و ۴۲۴ هزار دلار و همچنین نریمان آرزومند، فرزند محمدرضا، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۷، متولد ۱۳۷۰، ساکن تهران، مجرد و متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش سه میلیون دلار است.

پس از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر با اعلام ختم جلسه اول دادگاه گفت: برای هر متهم دادگاه جداگانه ای تشکیل می شود تا متهمان با وکلای خود در دادگاه حضور یابند.

حاشیه های اولین جلسه محاکمه اخلالگران/ دهه هفتادی ها بین اخلالگران

اولین جلسه محاکمه ۱۹ متهم به اختلال در بازار ارز به واسطه توزیع آزاد و غیر مستقیم ارز در بازار به ریاست قاضی زرگر در حالی آغاز شد که ۱۷ متهم با لباس زندان و دو متهم با لباس شخصی در دادگاه حضور یافتند.

برخی از این متهمان در بدو ورود به دادگاه با کاغذ یا دستمال کاغذی چهره خود را پوشانده بودند. یکی از متهمان اما در بدو ورود رو به دوربین های عکاسان و صدا و سیما با بالازدن پیراهن خود گفت: من چندین بار خودکشی کرده ام و اکنون از سر ناچاری و بدبختی اینجا هستم.

دو متهم دیگر نیز در حالی که اشک هایشان بند نمی آمد صورت های خود را پوشانده بودند و تمایلی به اینکه چهره هایشان در رسانه ها منتشر شود نداشتند.

نکته قابل تامل در مورد متهمان اخلال در نظام ارزی سن برخی از متهمان بود چرا که اکثر آنها متولد دهه ۶۰و برخی از آنها دهه هفتادی و تمامی آنها فاقد سابقه کیفری بودند.