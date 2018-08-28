۱۷ پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان کهگیلویه در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش داوری افزود: از این تعداد پنج پروژه بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مابقی با پیشرفت فیزیکی بین ۱۰ تا ۹۰ درصد در حال اجرا است.

وی بیان داشت: تأمین تجهیزات پزشکی، اداری و زیستی نیز به ارزش ریالی ۱۷ میلیارد با حمایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در یک سال اجرایی شد.

داوری با بیان اینکه سالانه ۱۰ تا ۱۲ هزار عمل جراحی کوچک در بیمارستان امام خمینی دهدشت انجام می‌شود، گفت: همچنین ۱۳۰ هزار مراجعه به مراکز اورژانس و ۲۷۰ هزار مراجعه به کلینیک تخصصی در این شهرستان داریم.

وی تعداد مراکز بهداشتی و درمانی فعال در سطح شهرستان را ۱۴ مرکز با پزشکان متخصص در همه رشته‌ها عنوان کرد.