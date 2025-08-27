به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت روز پزشک و داروساز عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه برگزار شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این مراسم ضمن قدردانی از جایگاه والای پزشکان و داروسازان و اشاره به سختیها و تلاشهای شبانه روزی آنان، بر ضرورت ارتقای زیرساختهای درمانی شهرستان تأکید کرد.
محمود شهامت اظهار کرد: کارانه یک تا ۲ ماه پزشکان بیمارستان دهدشت در شهریور پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سه ماه کارانه معوق پزشکان عمومی اورژانس بستری به زودی تسویه میشود، تصریح کرد: بهروز شدن کارانه کادر درمانی از طریق تسهیلات بانکی بهطور جدی پیگیری خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین بر جدیت پیگیری کلنگ زنی بیمارستان دوم دهدشت در سال جاری تأکید کرد و ادامه داد: این پروژه راهبردی میتواند ظرفیت درمانی شهرستان را متحول سازد.
وی از راهاندازی بخشهای تخصصی سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت خبر داد و آن را اقدامی مهم برای بینیاز کردن از مراجعات پرهزینه و طاقت فرسای منطقه به شهرهای دور خواند.
شهامت بیان کرد: الکترونیکی شدن پروندههای بیماران در سطح استان، استقرار رشتههای فوق تخصصی به صورت تماموقت یا پارهوقت در کهگیلویه و توسعه اتاق عمل بیمارستان دهدشت با راهاندازی زایشگاه جدید از جمله برنامههای پیش رو است.
