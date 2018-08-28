کارناوال بشردوستانه «نذر آب» برای هموطنان به راه می افتد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد صابری پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران تعداد حوادث جاده ای محور ساری به بابلسر را ۲۳۳ مورد بیان کرد و علت حادثه خیزی بالای این محور را بستر و جاده نامناسب بیان کرد و افزود: بستر این جاده روستایی بوده ولی متاسفانه به دلیل حجم تردد بالای مسافران استفاده ملی از آن می شود ورسیدگی عاجل برای تکمیل و گسترش این محور را داریم.

وی بحث آموزش را در کاهش آسیب ها بسیار مهم ارزیابی کردو گفت: سال گذشته چیزی حدود ۸۵ دوره آموزشی برای ۲ هزارو ۱۵۴ نفر برگزار شد که در نهایت ۱۳ نفر در دوره های تخصصی پیش بیمارستانی آموزش ودر حال حاضر در جمعیت هلال احمر شهرستان بکارگرفته شدند.

صابری با اعلام اینکه دستورالعمل اجرایی دور دوم اجرای طرح خادم هنوز مشخص نشده است ،بیان کرد: در مرحله نخست این طرح ۳۵۰ خانوار در ۱۲ مرحله از آموزش های اولیه امدادو نجات بهره مند شدند.

رئیس هلال احمر جویباربا اشاره به اینکه در طرح دریای چپکردو تاکنون ۳۸ نجات یافته از دریا داشتیم ، گفت: ۱۲ نقطه ممنوعه شنا در سواحل جویبار مشخص شده است و ۱۳ نجاتگر داوطلب و ۳۱ ناجی غریق برای خدمت رسانی به مسافران و گردشگران در طرح دریا به کار گرفته شدند.

وی به برگزاری کارناوال بشر دوستانه نذر آب برای هموطنان سیستان و بلوچستان در ۱۲ شهریور اشاره کردو افزود: اولویت اصلی ارسال تانکر آب و بطری های آب معدنی به این مناطق است و در مرحله نخست ۵۰ بسته بهداشتی به ارزش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هموطنان سیستان و بلوچستان ارسال شد.

صابری خاطر نشان کرد: تاکنون ۱۳ تانکر آب تهیه شده و با جمع آوری کامل بسته ها ارسال آن هر چه سریعتر انجام می شود.