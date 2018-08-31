خبرگزاری مهر، گروه سیاست- محمد شلتوکی: حوزه دولت در هفته‌ای که گذشت، شاهد اخبار گوناگونی بود که در این میان، جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس و دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب را می‌توان مهمترین اخبار در این هفته برشمرد.

سه شنبه این هفته حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برای پاسخگویی به سوال پنج محوره ۸۰ تن از نمایندگان خانه ملت، در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. عدم موفقیت دولت در کنترل قیمت کالا و ارز، استمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و کاهش شدید ارزش پول ملی پنج محور سوال نمایندگان بود که حسن روحانی را بعنوان دومین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به بهارستان کشاند.

در بخش اول این جلسه، پنج تن از نمایندگان مجلس با ایراد وارد کردن به مواردی چون واگذاری ۶۱ تن سکه، فرافکنی در مسئولیت نابسامانی ها، اجرا نشدن دستورات رهبر انقلاب در مبارزه با قاچاق، عدم موفقیت در جذب نقدینگی و استفاده نکردن دولت از اختیارات برای بهبود فضای کسب و کار نسبت به عملکرد دولت در یکسال گذشته انتقاداتی را مطرح کردند.

رئیس جمهور نیز در بخش اول سخنان خود تصور آغاز شکاف میان دولت و مجلس با برگزاری این جلسه را اشتباه برشمرد و ادامه داد: «به نظرم سوال نمایندگان محترم که در پنج بند تدوین شده، سوالات ملت ایران هم هست. نه تنها یک چهارم نمایندگان امروز مجلس این سوالات را دارند، بلکه بسیاری از مردم هم این سوالات را دارند که چرا بیکاری، وضع بانکی، قاچاق، رکود، رشد قیمت ارز و رونق این وضعیت را دارد.»

روحانی البته در بخش نخست سخنان خود سردمداران کاخ سفید و آمریکایی ها را هم بی نصیب نگذاشت و خطاب به آنها، گفت: «کاخ سفید فکر نکند از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود، او بداند پس از پایان جلسه امروز بسیار اندوهگین خواهد بود، چراکه پایان این جلسه اتحاد بالاتر بین دولت و مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح است.»

در ادامه این بخش روحانی به بیان آمار و ارقامی در خصوص مبارزه با قاچاق و سایر محورهای سوال نمایندگان مردم پرداخت، تا نوبت به حجت الاسلام مجتبی ذوالنور طراح سوال از رئیس جمهور رسید و او در بخش نخست سخنان خود، آمار ارائه شده از سوی رئیس جمهور در خصوص مبارزه با قاچاق کالا را رد کرد و گفت: «در این ۶ سالی که شما رئیس دولت بوده اید تا الان نماینده ویژه خود را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جز در روزهای اخیر که آقای رحمانی فضلی را منصوب کرده اید، معرفی نکرده بودید.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی، اشاره ای نیز به سخنان رئیس جمهور در خصوص تصویب لوایح چهارگانه کرد و ادامه داد: «مشکل این است که شما در مذاکرات برجام نتوانستید تضمین بگیرید و سایه تهدید و تحریم آمریکا بر روی بانک های بزرگ دنیا باقی است و اگر صد تا FATF را هم حل کنید، آن سایه تحریم برداشته نمی شود؛ چرا چیزهای دیگری به مردم می گویید؟»

نماینده مردم قم در مجلس در ادامه به مسئله بیکاری اشاره کرد و خطاب به رئیس جمهور اظهارداشت: «نمی دانم شما رئیس جمهور سوئیس هستید یا جمهوری اسلامی!؟ اینکه شما گفتید سالانه ۱۰ هزار شغل ایجاد شده است، کارگران واحدهای تعطیل شده مسکن مهر که صدای شما را می شنوند.»

پس از نطق مجتبی ذوالنور، روحانی بار دیگر پشت تریبون مجلس رفت و در بخش دوم پاسخ های خود، گفت: «پنجم دی ماه سال ۹۶ مردم ناگهان دیدند عده ای در خیابان آمده اند و شعار می دهند و کم کم به شعارهای هنجارشکنانه و غیر قابل قبول تبدیل شد. مردم دچار حیرت شدند، درست است که مردم آمدند در راهپیمایی ها و پاسخ دادند اما در عین حال این حادثه کم نظیری بود و در سالهای اخیر مانند آن نداشتیم.»

روحانی گفت: «دولت حتما نقص دارد؛ شما در این شک نکنید؛ ما هم دولتی هستیم مانند بقیه دولت ها، اما تمام تلاشم این بوده که بهترین ها را جمع کنم. ممکن است نقص داشته باشیم؛ برای همین شما سوال و استیضاح می کنید؛ این ها مهم نیست، آن چه مهم است، این است که همگی دست به دست هم بدهیم.»

در ادامه بخش دوم دفاعیات نیز روحانی به ارائه آماری در خصوص محورهای سوال نمایندگان مجلس پرداخت و پس از آن، برای پاسخ های رئیس جمهور رای گیری به عمل آمد که در نهایت نمایندگان از مجموع پنج سؤال، تنها یک پاسخ رئیس‌جمهور را قانع کننده تشخیص دادند و چهار پاسخ دیگر را قانع کننده ندانستند.

مشروح اخبار جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی را در اینجا می توانید مشاهده کنید.

فردای سوال از روحانی در مجلس، دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت بود که در این جلسه رهبر معظم انقلاب رهنمودهای مهمی را در خصوص مسائل مختلف کشور بویژه مسائل اقتصادی و سیاست خارجی ایراد فرمودند.

رهبر انقلاب اسلامی به جلسه‌ی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور اشاره و تأکید کردند: جلسه‌ی دیروز مجلس، نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران بود و خداوند به آقای رئیس‌جمهور و قوه‌ی مقننه خیر بدهد که مشترکاً چنین نمایش اقتداری را نشان دادند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری که با بیش از ۲۳ میلیون رأی انتخاب شده است، سؤال می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز با خونسردی و متانت به سؤال‌ها پاسخ می‌دهد و این معنای مردم‌سالاری دینی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه دشمن از جلسه‌ی دیروز به‌دنبال اهداف دیگری بود، افزودند: جلسه‌ی بسیار خوب دیروز، هم رئیس‌جمهور و هم مجلس را تقویت می‌کند و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر و نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه دشمن به‌دلیل برخی ضعف‌ها و خلأهای اقتصادی، بر موضوع اقتصاد کشور متمرکز شده است، خاطرنشان کردند: در زمینه‌ی اقتصادی باید قوی و پرحجم کار کرد و تمام خلأها را پر کرد که همه‌ی این موارد امکان‌پذیر و شدنی است و ما در اداره‌ی اقتصاد کشور بن‌بست نداریم.

ایشان افزودند: حجم و کیفیت فعالیت و عملکرد مسئولان اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که شب و روز نشناسند و محور فعالیت‌ها هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد که اساس آن تکیه بر تولید داخلی است.

رهبر انقلاب اسلامی یکی از راه‌های بهبود فضای کسب‌وکار را جلوگیری از بخشنامه‌های پی‌درپی و احیاناً متناقض برشمردند و تأکید کردند: باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تأمین شود تا بتواند برای آینده‌ی خود برنامه‌ریزی کند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر منتفی بودن هرگونه مذاکره با آمریکایی‌ها افزودند: نتیجه‌ی مذاکره با مسئولان قبلی آمریکا که حداقل ظاهرساز بودند این‌گونه شد، حالا با مسئولان وقیح و هتاک فعلی که شمشیر را برای ایرانی‌ها از رو بسته‌اند چه مذاکره‌ای داریم؟ بنابراین مذاکره‌ای در هیچ سطحی با آمریکایی‌ها صورت نخواهد گرفت.

رهبر انقلاب مذاکره با ایران را نیاز همه‌ی دولت‌های آمریکایی خواندند و خاطرنشان کردند: آن‌ها می‌خواهند مانور دهند که ما حتی جمهوری اسلامی ایران را به پای میز مذاکره آوردیم، پس همان‌گونه که قبلاً به‌طور مشروح و مستدل بیان کرده‌ام، هیچ مذاکره‌ای با آن‌ها انجام نخواهد شد.

مشروح مهمترین اخبار حوزه دولت در هفته گذشته به شرح زیر است:

هیئت دولت با آرمان‌های امام خمینی (ره) تجدید میثاق کرد

همزمان با آغاز هفته دولت، رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در این مراسم که حجت‌الاسلام سید حسن خمینی تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) نیز حضور داشت، رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره امام راحل و فرزندش را گرامی داشتند.

روحانی: هیچ تردیدی در پیروزی ملت ایران نداریم/ ما به درد و رنج مردم واقف هستیم

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم تجدید بیعت هیئت دولت با آرمان های حضرت امام در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی اظهار داشت: اولین روز هفته دولت در کنار تربت امام راحل بار دیگر می خواهیم با آرمان های انقلاب اسلامی سیره و راه امام بزرگوارمان بیعت کنیم.

وی افزود: خوشحالیم که امسال هفته دولت بین دو عید بزرگ قربان و غدیر واقع شده است؛ یکی عید ایثار، فداکاری، از خودگذشتن و از جان عزیزتر گذشتن و دیگری، عید ولایت، ولایتی که مولا امیرالمومنین(ع) هیچ‌گاه پیشوایی خلق را بدون خواست و اصرار مردم آغاز نکرد و هیچ گاه از راه حق و صواب منحرف نشد.

روحانی تاکید کرد: در بین این دو عید بزرگ، دومین سال دولت دوازدهم را آغاز می کنیم و امیدواریم بتوانیم رهرو مسیر امام عزیز و بزرگوار باشیم.

وی ادامه داد: در شرایط زندگی کشور و منطقه و جهان ضروری است که بار دیگر کلام، راه و سیره امام را بازخوانی کنیم. امام عزیز و بزرگوار، راه و مسیر امید را به همه ما آموخت؛ او سراسر وجود و کلامش، امید به آینده بود و اگر این روحیه امیدوارنه وجود نداشت، نمی توانست با یاران اندکش نهضت عظیم و بزرگی را پیش ببرد.

متن کامل پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» منتشر شد/ ارسال لایحه به هیئت دولت

متن نهایی آخرین ویرایش پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» که توسط مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است، پس از نهایی شدن در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی به کمیسیون ویژه شفافیت هیئت دولت ارائه شد.

این لایحه توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۷ در دولت مطرح و مقرر شد این لایحه پس از بازنگری معاونت حقوقی رئیس جمهور در کمیسیون خاص شفافیت بررسی و پس از تایید در دولت نهایی شود.

جهانگیری بر رسیدگی فوری به زلزله زدگان «تازه‌آباد» تاکید کرد

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور بر لزوم رسیدگی فوری و امدادرسانی به زلزله زدگان تازه آباد استان کرمانشاه تاکید کرد.

در پی وقوع زلزله ۵.۹ ریشتری تازه‌آباد در بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی که بامداد یکشنبه رخ داد، اسحاق جهانگیری بلافاصله پس از اطلاع از این حادثه، در تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه، ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان، بر ضرورت اقدامات فوری و استقرار نیروهای امدادی در جهت کمک به مجروحین و افراد آسیب دیده تاکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از استاندار کرمانشاه خواست ضمن اعزام گروه‌های ارزیاب و بررسی دقیق میزان خسارات وارد شده، با بسیج امکانات و بکارگیری همه ظرفیت های استان، اقدامات لازم را جهت کمک به زلزله زدگان و جبران خسارات انجام دهند.

دستور وزیر کشور برای برخورد با راننده متعرض به پلیس

روح الله جمعه ای مشاور وزیر کشور در توییتر خود نوشت: «وزیر کشور از معاون امنیتی و انتظامی خود خواست تا در اسرع وقت برخورد قاطع قانونی با راننده متخلفی که به پلیس تعرض داشت را پیگیری نماید. اقتدار پلیس، اعتماد ملی مردم است و تعرض به نیروی فداکار و ایثارگر نیروی انتظامی، توهین به همه مردم می باشد.»

دستور روحانی به وزیر کشور و استاندار کرمانشاه در پی زلزله امروز

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح یکشنبه در تماس تلفنی با وزیر کشور و استاندار کرمانشاه، در جریان تازه ترین گزارش ها درباره زلزله ۵.۹ ریشتری بامداد امروز منطقه تازه آباد استان کرمانشاه قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد.

روحانی در گفتگو با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، پس از دریافت گزارشی از روند امداد رسانی به زلزله زدگان و رسیدگی به وضعیت منطقه، دستور داد که همه امکانات برای ارائه کمک های امدادی فوری به زلزله زدگان این منطقه هماهنگ شوند.

رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی خود با هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز دستورات لازم را برای بسیج همه امکانات دستگاه ها و نهادها جهت امداد رسانی به زلزله زدگان و رسیدگی فوری به وضع آسیب دیدگان و مصدومان صادر کرد.

در گفتگوی تلفنی روحانی و امیر قطر مطرح شد؛ پیشنهاد تقویت همکاری‌های دریایی و ایجاد خط کشتیرانی ایران و قطر

حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با وی، ضمن تبریک عید قربان و آرزوی سربلندی و موفقیت برای همه مسلمانان بویژه مردم قطر، افزود: زمینه ها و ظرفیت های بسیار فراوانی برای توسعه همکاری ها در عرصه سیاسی و اقتصادی میان ایران و قطر وجود دارد و هیچ مانعی در مسیر تقویت این همکاری های مشترک نیست.

رئیس جمهور تشویق و تلاش برای تسهیل فعالیت بازرگانان و سرمایه گذاران دو کشور را ضروری خواند و گفت: تقویت همکاری های بندری و دریایی و ایجاد یک خط کشتیرانی مشترک می تواند به تجارت دو کشور بسیار کمک کند.

روحانی همچنین با اشاره به توانمندی شرکتهای ایرانی برای اجرای پروژه های عمرانی در عرصه های مختلف اظهارداشت: شرکت‌های ایرانی برای صدور خدمات فنی و مهندسی بویژه مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی قطر برای مسابقات جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ میلادی، کاملا آمادگی دارند.

موافقت دولت با افزایش میزان کمک برای جبران خسارات ناشی از زلزله های سال ۹۶

هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، با افزایش میزان کمک مکمل بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده از زلزله سال ۱۳۹۶ در دو استان کرمانشاه و کرمان موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ ۲۵۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار به منظور احداث ۳۵ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در استان کرمانشاه و ۱۵ هزار و ۳۱۲ واحد مسکونی شهری و روستایی در استان کرمان به صورت کمک مکمل بلاعوض به ازای هر واحد ۵۰ میلیون ریال اختصاص یافت.

دولت همچنین مبلغ ۴۰۰۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری به آسیب دیدگان ناشی از زلزله سال ۹۶ در استان های یاد شده به منظور تکمیل بازسازی واحدهای مسکونی روستایی و شهری اختصاص داد.

روحانی در تماس تلفنی رییس جمهور فرانسه: طرفهای برجام به برنامه های خود برای حفظ این توافق، سرعت و شفافیت بیشتری دهند

روسای جمهور ایران و فرانسه در گفت و گوی تلفنی، ضمن تبادل نظر درباره مهمترین مسایل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تاکید کردند که تمام تلاش خود را برای گسترش بیش از پیش روابط بکار خواهند گرفت.

حجت الاسلام حسن روحانی و "امانوئل مکرون" روز دوشنبه در این گفت و گوی تلفنی، همچنین تلاش همه طرف ها برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را ضروری خواندند و انجام اقدامات عملی در این راستا را مورد تاکید قرار دادند.

روحانی در این تماس تلفنی که از سوی همتای فرانسوی وی انجام گرفت، گفت: ایران به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده و با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از این توافق، از سایر طرفها انتظار دارد که به برنامه های خود برای حفظ این توافق، سرعت و شفافیت بیشتری دهند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام، بار سنگینی بر دوش سایر طرفها برای حفظ این توافق است، تصریح کرد: ایران خواهان حفظ برجام است اما در عین حال اگر در زمینه تضمین کانال های مالی و پولی، نفت، بیمه و حمل و نقل، آینده برنامه اجرایی اروپا روشن نباشد، اقدامات دیگری را خواهد داشت.

سید رحمت الله اکرمی به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد

رئیس جمهور در حکمی سید رحمت الله اکرمی را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرایی و مدیریتی جناب عالی، به موجب این حکم شما را به سرپرستی "وزارت امور اقتصادی و دارایی " منصوب می نمایم. امید است با عنایات الهی و همکاری کلیه کارکنان آن وزارت، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

واعظی: نقدینگی باید به بورس و تولید هدایت شود/ دولت، دولت بگیر و ببند نیست

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در برنامه نگاه یک با اشاره به تلاش دولت برای عدم دسترسی عده ای به رانت اطلاعاتی، اظهار داشت: دولت دوازدهم با سرلوحه قرار دادن شفافیت به مقابله با دسترسی برخی به رانت های اطلاعاتی پرداخته است.

وی افزود: اعضای دولت با درک این مساله که شرایط برای بسیاری از مردم سخت شده در تلاش برای یافتن راه حل هستند و این در حالی است که جنگ شدید روانی نیز علیه کشورمان به راه افتاده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه میزان نقدینگی در میان مردم بالا رفته است و دولت و فعالان اقتصادی باید فضایی برای استفاده درست از آن پدید بیاورند، تصریح کرد: نقدینگی باید به بورس و تولید هدایت شود تا شغل ایجاد کند و خسارت وارد نکند و اگر نقدینگی به سمت دلالی برود خسارت بار می شود.

واعظی ادامه داد: این دولت، دولت بگیر و ببند نیست اما لازم است برای برخورد با برخی کارها که به مردم فشار می آورد نظارت و سخت گیری را بیشتر کنیم.

روحانی در صحن مجلس: والله ما دچار بحران در کشور نیستیم/ برجام بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کرد

جت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران صبح سه شنبه در جلسه سوال جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، با تبریک میلاد امام هادی(ع)، عید سعید قربان و عید بزرگ غدیر، اظهار داشت: امیدوارم سخنان من در چاچوب آیه ای باشد که تلاوت کردم، یعنی همه باید بهترین کلام و بهترین سخن و نیکوترین جملات را به کار ببریم. امیدوارم توصیه هایی که مقام معظم رهبری نسبت به همین جلسه به من فرمودند، بتوانم دقیقا مراعات کنم.

روحانی گفت: کاخ سفید فکر نکند از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود، بداند بعد از پایان جلسه امروز بسیار اندوهگین خواهد بود، چراکه پایان این جلسه اتحاد بالاتر بین دولت و مجلس، قوه قضائیه و نیروهای مسلح است.

روحانی ادامه داد: پشت تریبون‌ها نگوییم که ما دچار بحران‌ شده‌ایم؛ والله ما دچار بحران نیستیم. اول مسئله است، بعد تبدیل به آسیب و بعد تبدیل به تهدید و در نهایت به بحران تبدیل می‌شود. ما در مرحله آسیب قرار داریم و گاهی موارد در لبِ تهدید هستیم. چرا بحران می‌گویید؟



وی افزود: من به ملت ایران قول می‌دهم که هیچ‌گاه کاری را بدون مشورت و خِرد جمعی انجام ندادم. من تمام دولت و کارشناسان را به شهادت می‌طلبم؛ حتی تصمیم قاطع صد درصدی داشتم اما وقتی در جلسه‌ای رفتم، دیدم همگی نظر مخالف دارند، نظر آنها را قبول کردم؛ این کار نادرست است و خودسری است؟ ما حتماً اشتباه داشته‌ایم اما باید آن را رفع کنیم.

آشنا: جلسه سوال از رئیس‌جمهور نماد قدرتمند بلوغ مردم‌سالاری دینی بود

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهورری در توییتر خود، نوشت: «جلسه امروز مجلس نماد قدرتمندی از بلوغ مردم‌سالاری دینی در چهل سالگی جمهوری اسلامی بود. معلوم شد می‌توان توهین نکرد، بگم بگم نکرد، فیلم مخفی نشان نداد، دیگران را متهم نکرد و پاسخ سوالات را با آرامش و متانت ارائه نمود، معلوم شد مجلس در کمال اقتدار می‌تواند پاسخ‌ها را نپذیرد.»

روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی: شهیدان رجایی و باهنر الگوی ماندگار اخلاق و فرهنگ در عرصه مدیریت هستند

رئیس جمهور با تبریک اعیاد قربان و غدیر و نیز میلاد با سعادت حضرت امام هادی(ع) و گرامیداشت هفته دولت، گفت: شهیدان رجایی و باهنر علاوه بر مدیریت و مبارزات انقلابی، الگوی ماندگار رعایت اخلاق و فرهنگ در عرصه مدیریتی هستند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر سه‌شنبه و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و تبریک هفته دولت به خانواده بزرگ دولت و همه کارکنان شریف دستگاه های اجرایی در نقاط مختلف کشور، افزود: دولت شأنی جز خدمتگزاری مردم ندارد و امیدواریم در این مقطع خطیر و در همان مسیر شهیدان رجایی و باهنر، وظایف انقلابی و ملی خود را به درستی انجام دهیم.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه نهضت اسلامی برآمده از تحولات فرهنگی در حوزه، دانشگاه، بازار و سطوح مختلف جامعه بود، تأکید کرد: امروز هم که دشمنان انقلاب اسلامی همزمان جنگ روانی و جنگ اقتصادی را علیه نظام و مردم سازماندهی کرده‌اند، قادر خواهیم بود با تأسی به همان فرهنگ انقلابی، ضمن ارتقای آگاهی، امید و مشارکت مردم، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از مقطع سخت فعلی عبور کنیم.

دولت با امضای موافقت‌نامه همکاری با کشورهای ساحلی خزر موافقت کرد

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، با صدور مجوز برای پاراف و امضای موقت چندین موافقت‌نامه همکاری در زمینه‌های مختلف با کشورهای ساحلی دریای خزر موافقت کرد.

این موافقت‌نامه‌ها شامل موافقت‌نامه پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه امنیتی در دریای خزر ۲۰۱۰، موافقت‌نامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل، موافقت‌نامه همکاری تجاری اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر و موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر است.

رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیات دولت: برجام نتواند منافع ملی ما را حفظ کند، آن را کنار می‌گذاریم/ مسئولان اقتصادی شب و روز نشناسند

حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، شاخص های حکومت علوی یعنی «عدالت، پاکدامنی، پارسایی و با مردم بودن» را معیار ارزیابی و سنجش اقدامات مسئولان برشمردند و با بیان نکات مهمی درباره مسائل اقتصادی، سیاست خارجی و اتحاد و انسجام داخلی تأکید کردند: در زمینه اقتصاد باید قوی، پرحجم و با کیفیت کار کرد و مسئولان اقتصادی در حل مشکلات مردم شب و روز نشناسند.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنانشان با تبریک عید سعید غدیر خم، انتخاب حضرت علی(ع) را به عنوان ولیّ امر امت اسلامی و جانشین پیامبر(ص)، نعمت بزرگ الهی دانستند و گفتند: مهمترین وظیفه ما به عنوان حکومت اسلامی، معیار و شاخص قرار دادن حکومت علوی است.

ایشان همچنین با تبریک هفته دولت، این هفته را تداعی‌کننده نام ماندگارِ شهیدان رجایی و باهنر دانستند و خاطرنشان کردند: هفته دولت فرصتی برای ارزیابی مسئولان دولتی از عملکرد خود است، ضمن آنکه در این هفته باید به دولتمردان و برادران و خواهران حاضر در این جلسه «خدا قوت» گفت، زیرا اداره کشوری با جمعیتی بیش از هشتاد میلیون با مسائل گوناگون وظیفه ای بسیار سنگین و دشوار است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه هفته دولت همچنین فرصتی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف دستگاهها و مسئولان دولتی است، افزودند: در این ارزیابی باید نقاط قوت و ضعف، با یکدیگر دیده شود تا بر نقاط قوت افزوده و نقاط ضعف برطرف شوند.

حضرت آیت الله خامنه ای در ارزیابی عملکرد یک‌ساله دولت دوازدهم، خاطرنشان کردند: در این یک‌سال کارهای خوبی در زمینه رشد اقتصادی، انرژی، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات انجام شده است که باید روند افزایش صادرات و کاهش واردات با شتاب بیشتر ادامه یابد و در ضمن اینگونه خدمات با بیان هنرمندانه به مردم گفته شود.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه به مسائل اقتصادی کشور پرداختند و با اشاره به تشکیل جلسه هماهنگی رؤسای سه قوه، افزودند: هدف از تشکیل این جلسه، تمرکز بر مسائل اصلی اقتصادی و هماهنگی جهت حل سریع‌تر آنها است و بر همین اساس باید در این جلسات، از طریق گفتگو و رایزنی، نقاط اشتراک را افزایش داد.