شهیدان رجایی وباهنرالگوی ماندگار اخلاق و فرهنگ در عرصه مدیریت اند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور با تبریک اعیاد قربان و غدیر و نیز میلاد با سعادت حضرت امام هادی(ع) و گرامیداشت هفته دولت، گفت: شهیدان رجایی و باهنر علاوه بر مدیریت و مبارزات انقلابی، الگوی ماندگار رعایت اخلاق و فرهنگ در عرصه مدیریتی هستند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر سه‌شنبه و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و تبریک هفته دولت به خانواده بزرگ دولت و همه کارکنان شریف دستگاه های اجرایی در نقاط مختلف کشور، افزود: دولت شأنی جز خدمتگزاری مردم ندارد و امیدواریم در این مقطع خطیر و در همان مسیر شهیدان رجایی و باهنر، وظایف انقلابی و ملی خود را به درستی انجام دهیم.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه نهضت اسلامی برآمده از تحولات فرهنگی در حوزه، دانشگاه، بازار و سطوح مختلف جامعه بود، تأکید کرد: امروز هم که دشمنان انقلاب اسلامی همزمان جنگ روانی و جنگ اقتصادی را علیه نظام و مردم سازماندهی کرده‌اند، قادر خواهیم بود با تأسی به همان فرهنگ انقلابی، ضمن ارتقای آگاهی، امید و مشارکت مردم، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از مقطع سخت فعلی عبور کنیم.

روحانی فرهنگ دینی و ملی ما را هماهنگ با هم در قرن‌های گذشته دانست و افزود: همین مسأله باعث شده تا فرهنگ عمومی ما در برابر سایر فرهنگ‌ها و از جمله فرهنگ غربی مصون بماند.

رئیس جمهور در عین حال هرگونه شکاف میان فرهنگ رسمی و غیررسمی را تهدید قابل ملاحظه‌ای خواند که باید مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه جلسه عضویت آقایان دکتر طهرانچی و حجت‌الاسلام قمی در شورا را تبریک و از زحمات حجت‌الاسلام خاموشی و دکتر رهبر در دوران عضویت شورا تشکر کرد.

رئیس جمهور در فراز دیگری از سخنان خود موفقیت ورزشکاران کشورمان و کسب مدال‌های رنگارنگ در بازی‌های آسیایی جاکارتا را تبریک و ضمن آرزوی موفقیت‌های بیشتر در ادامه رقابت‌ها، از مسئولین ورزش کشور و قهرمانان ورزشی قدردانی کرد.