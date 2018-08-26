  1. سیاست
دستور روحانی به وزیر کشور و استاندار کرمانشاه در پی زلزله امروز

رئیس جمهور در تماس تلفنی با وزیر کشور و استاندار کرمانشاه، در جریان تازه ترین گزارش ها درباره زلزله ۵.۹ ریشتری امروز منطقه تازه آباد استان کرمانشاه قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد.

روحانی در گفت و گو با  عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، پس از دریافت گزارشی از  روند امداد رسانی به زلزله زدگان و رسیدگی به وضعیت منطقه، دستور داد که همه امکانات برای ارائه کمک های امدادی فوری به زلزله زدگان این منطقه هماهنگ شوند.

رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی خود با هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز دستورات لازم را برای بسیج همه امکانات دستگاه ها و نهادها جهت امداد رسانی به زلزله زدگان و رسیدگی فوری به وضع آسیب دیدگان و مصدومان صادر کرد.

