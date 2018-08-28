به گزارش خبرگزاری مهر، حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهورری در توییتر خود، نوشت: «جلسه امروز مجلس نماد قدرتمندی از بلوغ مردمسالاری دینی در چهل سالگی جمهوری اسلامی بود. معلوم شد میتوان توهین نکرد، بگم بگم نکرد، فیلم مخفی نشان نداد، دیگران را متهم نکرد و پاسخ سوالات را با آرامش و متانت ارائه نمود، معلوم شد مجلس در کمال اقتدار میتواند پاسخها را نپذیرد.»
به گزارش مهر، جلسه طرح سوال پنج محوری از رئیسجمهور صبح امروز(سهشنبه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، که در نهایت نمایندگان در ۴ محور از پاسخهای روحانی قانع نشدند.
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