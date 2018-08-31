مرکزی ظرفیت تبدیل به قطب برگزاری مسابقات بین المللی ورزشی را دارد

سید مهدی مقدسی در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام یادگار امام در اراک، اظهار داشت: به عنوان عضو فراکسیون ورزش مجلس از برگزاری مسابقات بین المللی و ملی در رشته های مختلف در استان مرکزی حمایت و در فراکسیون ورزش مجلس پیشرفت ورزش استان را دنبال می کنم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: برگزاری مسابقات در سطح ملی و بین المللی موجب رشد و ارتقای سطح ورزش استان و کسب تجربه برای ورزشکاران می شود که این کسب تجربه در آینده بسیار موثر و مفید است.

مقدسی بیان داشت: طی هفته اخیر در استان مرکزی دو رقابت ورزشی بین المللی شامل رقابت های شطرنج جام آفتاب در خمین و همچنین مسابقات کشتی آزاد نوجوانان یادگار امام در اراک برگزار شده و حمایت لازم را انجام خواهیم داد تا برگزاری مسابقات ورزشی ملی و بین المللی در استان استمرار داشته باشد.

مقدسی: تخصیص ۲۷صدم درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به ورزش کشور با هدف حمایت و گسترش این بخش، یک حرکت رو به جلوی مطلوب به شمار می رود و تلاش داریم حمایت‌های لازم از ورزش در بودجه‌های سنواتی استان هم انجام شود عضو فراکسیون ورزش مجلس و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تجربه برگزاری رخدادهای بزرگ ورزشی و استفاده از ظرفیت های صنایع بزرگ استان در حوزه ورزش، می‌تواند استان مرکزی را به قطب ورزش کشور برای برگزاری مسابقات بزرگ بین المللی تبدیل کند.

افزایش سهم حوزه ورزش در بودجه سالانه استان دنبال می شود

وی خاطرنشان ساخت: تخصیص ۲۷صدم درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به ورزش کشور با هدف حمایت و گسترش این بخش، یک حرکت رو به جلوی مطلوب به شمار می رود و تلاش داریم حمایت‌های لازم از ورزش در بودجه‌های سنواتی استان هم انجام شود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود گفت: با پیگیری هایی که در سطح وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت، اعتبار پروژه های سالن ورزشی بانوان خنداب و سالن ورزشی روستای گوار به مبلغ ۴۰میلیارد ریال تامین شد و این دو سالن ورزشی که در منطقه کم‌ برخوردار و محروم نیز احداث شده اند، در هفته دولت به بهره برداری رسیدند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افتتاح اینگونه سالن های ورزشی در مناطق کم برخوردار و روستاها می تواند در توسعه و گسترش ورزش روستایی و همگانی بسیار مفید و موثر باشد.

گفتنی است مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان یادگار امام(ره) با شرکت ۹ تیم داخلی و خارجی در قالب ۱۰۰ ورزشکار در اراک در حال برگزاری است و امروز (نهم شهریورماه) پایان می یابد.