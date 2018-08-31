به گزارش خبرنگار مهر، «سی راه» که نگارخانه تخصصی عکاسی شیراز به شمار می رود در جریان این نمایشگاه میزبان ۱۴ عکس است.

مسئول نگارخانه یادشده در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برپایی این نمایشگاه در راستای انتقال یافتن میراث معنوی به نسل آینده است، اعلام کرد: از طریق میراث فرهنگی ناملموس می توان صلح را بین کشورها ایجاد کرد و آیین ها و رسوم آنان را به اشتراک گذاشت.

فرزاد گواهی با اعلام اینکه اولین نمایشگاه عکس میراث فرهنگی ناملموس منطقه آسیای غربی و مرکزی سال گذشته به میزبانی شیراز برگزار شد، افزود: تمدن بشری مجموعه ای از دستاوردهای مادی و معنوی انسانهاست که هیچ یک بدون دیگری، تولید و ایجاد نمی شده اند؛ میراث فرهنگی ناملموس یا میراث معنوی، آن بخشی از دستاوردهای تمدنهاست که به آنها هویت می بخشد.

وی در ادامه تصریح کرد: عبارت یادشده بر اساس تعاریف بین المللی و ملی به معنای رفتارها، شیوه های ارایه، نمودها، دانش ها، مهارت ها و نیز وسایل، اشیا، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنهاست که جوامع، گروه ها و در برخی موارد افراد، آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می شناسند.

گواهی درخصوص چگونگی برگزاری نمایشگاه فوق گفت: این نمایشگاه با ۱۴ عکس در دو مرحله برگزار خواهد شد که شنبه ۱۰ تا ۱۹ شهریور جاری مرحله اول آن با عکس هایی از کشورهای ایران، افغانستان، ازبکستان، ترکیه، آذربایجان، عراق، هند، پاکستان و غیره برپا می شود.

مسئول نگارخانه «سی راه» عنوان کرد: دومین نمایشگاه عکس میراث فرهنگی ناملموس منطقه آسیای غربی و مرکزی با همکاری مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی زیر نظر یونسکو برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاقه مندان به تماشای آثار دومین نمایشگاه عکس میراث فرهنگی ناملموس منطقه آسیای غربی و مرکزی می توانند از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ به گذر تاریخی سنگ سیاه، کوچه جنب کلیسای ارامنه(حسینیه کردها)، سمت چپ، گالری سی راه مراجعه کنند.