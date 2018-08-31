به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی در پیام خود به جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان آورده است: از رهگذر توجه به کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه های پاک می توان زیباترین صحنه های آزادمنشی، میهن پرستی، ایمان و دین باوری صادقانه و صلح و دوستی را در جهان فردا به تماشا نشست.

وی کودکان و نوجوانان را سرمایه های پاک و بی بدیل و ترسیمگر آینده دانست و اضافه کرد: فردای سرزمین های روشن با دستان کوچک اما امیدبخش آنان ساخته خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: جان و روان کودک امروز، لوح سپیدی است که با نوشته ها و آموزه های امروز نقش می بندد و تربیت صحیح و موثر فرهنگی و هنری می تواند چشم اندازها و افق های روشنی را برای ساختن آینده ای پرنشاط و سرشار از امید ترسیم کند.

وی در ادامه پیام خود با اشاره به اینکه اهتمام به تربیت و رشد کودکان همواره دغدغه اصحاب خرد و اهالی فرهنگ و هنر این سرزمین به ویژه دست اندرکاران هنر گرانسنگ سینما بوده است، آورده است: این اهتمام به گونه ای که سینمای کودک را کانون توجه خود قرار داده و تلاش خود را برای تربیت هرچه بهتر ذائقه تصویری آن ها به کار بسته اند.

صالحی برگزاری مستمر بیش از سه دهه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را شاهدی بر این مدعا بیان کرد و افزود: اکنون سی و یکمین دوره این جشنواره در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اتفاقی فرخنده و مایه مباهات است.

وی با این باور که کودکان و نوجوانان نسل امروز، سینماگران نسل فردا هستند، اضافه کرد: از این رو طرح ایده های نو و راهگشا و تقویت خلاقیت نزد کودکان و نوجوانان در جهان بی حد و مرز امروز نیازمند توجه افزون تر و دقت بیشتر به آنان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه کودکان می توانند بر دشت ناامیدی ها بذر امید بکارند و گل نشاط بچینند، ادامه داد: کودکان می توانند صلح را به جای جنگ، دوستی را به جای دشمنی و عشق را به جای نفرت بنشانند و زندگی را معنایی دوباره ببخشند.

وی برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را عرصه ای برای تجلی این ارزش ها در دیار فرهنگ و هنر (اصفهان) دانست و با قدردانی از دست اندرکاران این جشنواره و هنرمندان دغدغه مند کشورمان ابراز امیدواری کرد؛ این رویداد بین المللی و ارزشمند سینمای ایران چشم اندازی برای فردای روشنتر و جهانی امن تر برای کودکان و عاری از خشونت و دشمنی برای همگان باشد.