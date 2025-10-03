حیدری:جشنواره کودک صدای رسای کودکان غزه است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال حیدری در آیین افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که شامگاه جمعه با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان فرهنگی و علاقه‌مندان در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد با اشاره به شعار دوره سی و هفتم که تحقق رؤیاهای جهانی کودکان و نوجوانان را دنبال می‌کند اظهار کرد: هنرمندان باید بتوانند با بهره‌گیری از تخیل و خلاقیت، رؤیاهای کودکان و نوجوانان را به واقعیت نزدیک کنند تا این نسل پرانرژی مسیر آینده را با امید و انگیزه بیشتری طی کند.

وی با تأکید بر اهمیت نگاه سرمایه‌گذاری فرهنگی بر کودکان و نوجوانان بیان کرد: آینده کشور در گرو پرورش خلاقیت این نسل است و جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان فرصتی است تا استعدادها در حوزه سینما، تئاتر، موسیقی، خط و نقاشی شکوفا شود و آثار آن به مردم عرضه گردد.

دبیر اجرایی جشنواره در بخش دیگری از سخنان خود حضور بیش از هزار و پانصد داور کودک و نوجوان در این دوره را نشانه مشارکت واقعی نسل جدید در فرآیند هنری دانست و افزود: این جشنواره نه تنها محفلی برای نمایش آثار سینمایی بلکه خانه‌ای برای شکل‌گیری رؤیاها و هم‌افزایی میان کودکان، نوجوانان و هنرمندان کشور است.

حیدری ضمن گرامیداشت یاد کودکان مظلوم در کشورهای درگیر جنگ ابراز امیدواری کرد سال آینده جشنواره همزمان با شکوفایی آثار هنری تازه، پیام‌آور صلح و رهایی برای کودکان سراسر جهان باشد