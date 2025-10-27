به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سیدین نیا در آئین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران که عصر دوشنبه در تالار شیخ بهایی شاهین شهر برگزار شد، بر اهمیت سرمایه گذاری در حوزه هنر و پرورش خلاقیت کودکان تاکید کرد.

وی ضمن تشکر از برگزارکنندگان جشنواره و هیئت داوران، اظهار کرد: سرمایه گذاری کردن روی هنر و رشد خلاقیت کودکان، مسیر موفقیت آینده آنان را هموار می‌کند و زمینه رشد فردی و اجتماعی آنان را فراهم می‌آورد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به حضور فعال کودکان در این جشنواره اظهار کرد: عزیزانی که در مسیر رشد و یادگیری هستند، با مشارکت در برنامه‌های خلاقانه می‌توانند موفقیت‌های بزرگی را برای خود رقم بزنند.

وی برای تمامی کودکان شرکت کننده آرزوی موفقیت کرد و تاکید نمود که حمایت مستمر از هنر کودک، سرمایه‌ای برای آینده فرهنگی کشور به شمار می‌آید.

این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان در عرصه شعر کودک برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای نمایش خلاقیت و توانمندی‌های ادبی کودکان سراسر کشور فراهم کرد.