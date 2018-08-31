برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و انگلیس از دهم شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه اعلام کرد دور جدید گفتگوهای دوجانبه ایران و انگلیس روز شنبه دهم شهریور با سفر «آلیستر برت» معاون وزیر خارجه انگلیس در امور غرب آسیا و شمال آفریقا به تهران برگزار می شود.

بر این اساس همکاری های اقتصادی دو جانبه در پی خروج آمریکا از برجام و نحوه تامین ساز و کارهای مالی و پولی بین دو کشور به رغم تحریم های یکجانبه آمریکا، اصلی ترین محور این گفتگوها است.

طرفین همچنین در خصوص آخرین تحولات منطقه به رایزنی و تبادل نظر خواهند پرداخت.

گفتنی است ریاست طرف ایرانی در این گفتگوها را سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان بر عهده خواهد داشت.