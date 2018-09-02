دومین جشنواره «کهن آواهای تنبور» پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره منطقه‌ای کهن آواهای تنبور که از روز جمعه ٩ شهریورماه در روستای بان‌ زلان سفلی از توابع شهرستان دالاهو و با هدف شناسایی استعدادهای هنری و جلوگیری از موسیقی مبتذل زیر زمینی آغاز شده بود به کار خود خاتمه داد.

این جشنواره در دو بخش تک نوازی و گروهی نوازی مقام های تنبور در کشور برگزار و اساتید به نام موسیقی کشور از جمله کیهان کلهر، اردشیر کامکار، حسین علیزاده، علیرضا فیض بشی پور، کیخسرو پور ناظری و علی اکبر مرادی در این جشنواره نظارت و داوری داشتند.

خرسان رضوی، خراسان شمالی، تهران، کرمان، آذربایجان غربی، لرستان، همدان، ایلام، کردستان و کرمانشاه از جمله استانهای حاضر در این جشنواره بودند.

همچنین در جشنواره کهن آوای تنبور علاوه بر نواختن مقام های مختلف تنبور، موسیقی های کهن و اصیل کُردی مانند شمشال، دوزله، دیوان و هوره نیز به منظور تقویت و حفظ این گونه آواهای کهن اجرا شد.

گفتنی است، در اختتامیه این جشنواره از گروه‌ها و نفرات برتر این عرصه تقدیر شد.